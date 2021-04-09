新华社华盛顿4月7日电 （记者高攀、许缘）二十国集团（G20）财政部长和央行行长7日同意延长暂缓最贫困国家债务偿付倡议（DSSI）到2021年年底，同时呼吁国际货币基金组织（IMF）制定总额为6500亿美元的特别提款权分配方案，以帮助应对新冠肺炎疫情和促进全球经济复苏。

G20财长和央行行长在此间举行的IMF与世界银行春季会议期间召开视频会议。会后发表的公报指出，考虑到与疫情相关的大量流动性需求，G20同意将暂缓最贫困国家债务偿付倡议延长6个月到2021年12月底，这将使得受益国家可调动更多资源应对疫情和经济困境，并适时转向更多结构性手段来解决债务脆弱性问题。同时，G20欢迎根据具体情况继续落实缓债倡议后续债务处理共同框架。

公报指出，为进一步加大对脆弱国家应对疫情的支持，G20呼吁IMF为新分配6500亿美元特别提款权制定详细方案，以满足全球补充储备资产的长期需求。新的特别提款权分配将增强全球流动性，助力全球经济复苏。特别提款权是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员官方储备不足。

G20期待可持续金融研究工作组今年制定初步的聚焦气候变化的G20可持续金融路线图，识别可持续投资，使国际金融机构的努力与《巴黎协定》保持一致。此外，在国际税收方面，G20将继续就建立公平、可持续和现代的国际税收体系展开合作，努力在2021年年中前达成一项全球性、基于共识的解决方案。

公报还指出，得益于疫苗接种工作展开和持续的政策支持，全球经济前景已经改善，但复苏仍然脆弱和不均衡，并面临下行风险，包括新冠病毒变种的传播和各国疫苗接种速度不同。G20重申动用所有可用的政策工具支持全球经济复苏，避免过早退出政策措施支持。

《 人民日报 》（ 2021年04月09日 16 版）

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