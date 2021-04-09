新华社记者

日前，美国凭借道听途说、无中生有的材料拼凑而成所谓“2020年度国别人权报告”，一如既往地对别国人权状况大肆抹黑、指手画脚。而事实上，美国自身的人权问题堆积如山，过去4年，美国政府人权纪录劣迹斑斑。

美国因自身制度失灵积重难返，最终造成国会山暴乱；美国种族歧视痼疾从未根除，一再酿成少数族裔家破人亡的惨剧；美国因自身防疫不力，经历了远比世界任何国家都要严重的新冠肺炎疫情……美国践踏人权的一个个触目惊心的真相，彻底戳穿了美国长期自我标榜为“人权卫士”的无耻谎言。

民主失序造撕裂

民主制度失序引发政治乱象，进而撕裂美国社会。美国的金钱政治扭曲了民意，把选举搞成了富人阶层的“独角戏”。金钱深深植根于美国选举的各个环节。没有足够的金钱，根本无法参加竞逐任何重要政治职位。

纽约大学布伦南司法研究中心指出，巨额资金主宰着美国当前的政治竞选活动，其程度是几十年来所未见的。“超级政治行动委员会”允许亿万富翁向竞选活动投入无限量资金，淹没了普通美国人的声音。“黑钱组织”会掩盖捐赠者身份，防止选民知道是谁试图影响他们投票。

《华尔街日报》网站去年11月9日评论说，在2020年的选举中，美国人对本国民主制度的信心下降至20年来最低点。政治极化日益严重，仇恨政治演变为全国性“瘟疫”，选后暴乱导致国会沦陷。

近年来，美国枪支交易和枪击事件连创历史新高，人们对社会秩序失去信心。美国两党基于党派利益难以就枪支管控达成共识，长期持续的枪支泛滥是政治分裂和党派斗争使然，而代价则是每年数万美国人沦为枪下之魂。

种族痼疾常发作

美国少数族裔遭受系统性种族歧视，处境艰难。轰动全球的美国白人警察“跪杀”非洲裔男子弗洛伊德一案3月29日开庭公审。《波士顿环球报》感叹道：“（涉嫌杀害弗洛伊德的白人警察）肖万不会是法庭上唯一的被告，被送上审判席的还有整个美国。”

弗洛伊德那句“我无法呼吸”的呻吟，是不止一个死于警察暴力执法的非洲裔美国人的临终哀嚎，也是更多遭受同样厄运的少数族裔共同心声。

美国联邦统计数据显示，非洲裔青年男性被警察射杀的风险比白人青年男性高21倍，15岁至19岁的非洲裔男性被射杀率高达百万分之31.17，而同年龄段的白人男性被射杀率仅为百万分之1.47。据“警察暴力地图”网站统计，2013年美国至少有301名非洲裔遭警察枪杀，2014年为320人，2015年为351人，2016年为309人，2017年为282人，2018年为260人，2019年为278人，2020年为233人。

暴力执法的美国警察通常会受到法律的公正制裁吗？答案是否定的。审理警察暴力执法案件的陪审团普遍对执法人员存在“天然的信任”。印第安纳大学法学院教授珍尼娜·贝尔说，数据表明陪审团成员更倾向于相信警察和警察的证词，而非目击证人的证词。

非洲裔并非美国种族主义问题的唯一受害者，拉丁裔和亚裔等少数族裔也长期遭受种族歧视。特别是新冠肺炎疫情暴发以来，一些美国政客为推卸防疫不力的责任而大肆对亚裔进行污名化，导致针对亚裔美国人的暴力仇恨犯罪在全美激增。近两个月来，“停止仇恨亚裔”已成为继“黑人的命也是命”之后新一轮反种族歧视运动的口号，相关游行示威活动在全美各地此起彼伏。

贫富差距再拉大

今日美国社会的贫富差距加速扩大，底层民众生活苦不堪言。去年以来，疫情失控导致大规模失业潮，数千万人失去医疗保险，1/6美国人、1/4美国儿童面临饥饿威胁。弱势群体成为政府消极应对疫情的最大牺牲品。

专家认为，疫情加剧了美国底层人民的生存危机，但美国社会财富分配不均造成的中产阶层危机则早已存在并持续恶化，正在引发社会和政治动荡。美国保守派网站“美国伟大”编辑克里斯·巴斯柯克说，财富分配不均是由持续近半个世纪的实际工资增长停滞以及其他结构性问题导致的，很可能造成一种不可持续发展的局面。

疫情失控酿悲剧

美国人口不足世界总人口的5%，但截至目前，其新冠肺炎确诊病例数却超过全球总数的25%，死亡病例数占全球总数的近20%，超过55万美国民众失去了宝贵生命。

时任特朗普政府白宫冠状病毒应对工作组协调员德博拉·伯克斯在美国有线电视新闻网日前播出的纪录片中直言，联邦政府向公众传达矛盾信息，这是美国应对疫情过程中犯下的“头号错误”。

在这部纪录片中，特朗普政府白宫冠状病毒应对工作组重要成员、美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇说，总统在社交媒体上发布的呼吁解除疫情封锁等言论令人震惊，对抗击疫情的工作来讲“是一个巨大的打击”。

横行霸道毁规则

悍然退出世界卫生组织、退出《巴黎协定》，以霸凌行径威胁国际机构、野蛮推行单边制裁，残酷对待寻求庇护者、疫情期间继续强制遣返移民，赦免屠杀他国平民的战争罪犯……

特朗普政府治下的美国对国际社会欠下的“人权账”不胜枚举。4年来，美国执意奉行本国优先，推行孤立主义、单边主义、霸凌主义，已然成为危害全球安全与稳定的最大“麻烦制造者”。

2018年6月19日，自诩“人权卫士”的美国竟悍然宣布退出联合国人权理事会。此前一天，联合国人权事务高级专员办公室刚刚批评美国在边境地区将移民儿童与父母强制分离的做法。

2018年9月和2019年3月，美国前国家安全顾问博尔顿和时任国务卿蓬佩奥分别发出威胁，称如果国际刑事法院调查美国及其盟国人员涉嫌犯下的战争罪行，美方将对“直接负责调查”的人员采取禁止入境、冻结资产等报复措施，甚至包括对国际刑事法院进行经济制裁。美国法律人士詹姆斯·戈德斯通评论说，这些高官的言论表明，美国政府“只有在符合美国利益时”，才把国际法当一回事。

2017年7月至2020年7月，美国移民当局违反国际人权法及国际人道主义，在南部边境地区强行将5400多名儿童与身为难民或非法移民的父母分开关押，造成骨肉分离惨剧，多名儿童在拘押期间死亡。2019年，总共有85万移民在美国南部边境地区遭到逮捕，他们大多遭受粗暴对待，人权遭到肆意践踏。2020年，美国关押移民的拘留场所成为新冠病毒传播的“重灾区”，美国政府还在疫情蔓延之际强行遣返大批非法移民，加重了中美洲国家的疫情风险。

近3个月，又有10余万非法移民涌入美国。美国执法人员将5000多名儿童与其父母分开，关押在拥挤的简易房内，制造了多处“儿童集中营”。美国政府拒绝承认眼前的移民危机，甚至阻止记者前往报道“儿童集中营”里的真实情况。美国政府侵犯移民权利特别是移民儿童权利的政策，在美国国内和国际社会都遭到强烈批评和谴责。

在不久前结束的联合国人权理事会会议期间，一些国家代表指出，疫情当前，美国却奉行“疫苗民族主义”，大量囤积远超其人口需要的新冠疫苗并拒绝向包括盟友在内的其他国家提供疫苗；美国历次武装干涉造成其他国家大量平民伤亡；美国对多个国家实施严重违反国际法的单边强制措施，严重侵犯他国人权，甚至导致人道主义危机。

（新华社华盛顿4月8日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月09日 16 版）

(责编：杨光宇、赵欣悦)