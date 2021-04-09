本报驻美国记者 吴乐珺

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国际货币基金组织（IMF）日前上调了今明两年全球经济增长预期。专家指出，受疫苗接种和主要经济体政策支持等因素影响，全球经济度过危机的前景越发明朗，但复苏仍面临高度不确定性。IMF呼吁政策制定者采取正确行动，加强国际合作，促进全球经济平稳复苏。

国际货币基金组织（IMF）日前发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2021年和2022年全球经济将分别增长6%和4.4%，与今年1月份预测值相比，分别上调0.5和0.2个百分点。IMF认为，全球经济增长前景好于预期，得益于主要经济体财政支持以及今年下半年有望出现由疫苗广泛接种推动的经济复苏。

各经济体复苏速度不均衡

根据最新报告，由于全球主要经济体采取前所未有的政策应对措施，疫情对全球经济的冲击小于预期。不过，各经济体复苏速度并不均衡，未来全球经济增长前景将主要取决于疫情发展及政策行动的效果等。

具体而言，今年发达经济体经济将增长5.1%，新兴市场和发展中经济体经济将增长6.7%。其中，美国经济将增长6.4%，欧元区经济将增长4.4%，日本和英国经济将分别增长3.3%和5.3%。

“我们看到的是一种多种速度并存的复苏。”IMF总裁格奥尔基耶娃表示，全球复苏呈现不同速度，一些经济体复苏强劲，但很多国家落在后面。鉴于复苏前景仍面临高度不确定性，政策制定者需要采取正确行动，在疫苗接种、经济复苏以及未来发展上实现公平。

IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特指出，随着人们普遍接种疫苗并逐渐适应疫情下的工作方式，加之主要经济体出台额外财政支持，全球经济度过危机的前景越发明朗，但仍面临严峻挑战。目前各地区、经济体和各收入群体都在以多种速度复苏，这与疫苗推广的速度、经济政策支持的程度等因素有关，但不同的复苏路径可能会造成明显的差异，不仅是国家间生活水平的差距较疫情前预期进一步扩大，各国国内的复苏也不均衡。

IMF同期发布的《全球金融稳定报告》也指出，发达经济体同新兴市场和发展中经济体的经济复苏进程预计将出现分化。不断累积的金融脆弱性如果得不到解决，可能成为结构性遗留问题。报告建议政策制定者尽早采取行动，收紧部分宏观政策工具，以应对一系列严重的脆弱性问题。

中国经济强劲复苏受关注

中国经济继续成为各方关注的亮点。IMF把对中国经济增长的预期在1月份预测值基础上上调0.3个百分点。IMF在报告中指出，“有效的疫情防控措施、及时加大公共投资、央行提供流动性支持，使中国经济得以强劲复苏。”

戈皮纳特表示，IMF上调今年中国经济增长预期，原因包括外部环境改善、全球经济增长更加强劲。中国是去年全球唯一实现正增长的主要经济体。IMF研究部世界经济主管马尔哈·纳巴尔对本报记者表示，未来中国的出口、投资和制造业出口都将更加强劲。

近日，中国国家统计局发布2021年1月—2月中国国民经济运行情况的最新数据。其中，消费、投资、进出口均出现大幅反弹，同比增速均超30%，向世界展示了中国经济良好的复苏态势。《纽约时报》认为，中国在经济增长方面作出承诺，对于全球经济来说是一个积极信号。

专家认为，中国采取的政策举措有效支撑了经济复苏。例如，中国提出提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

纳巴尔表示，非常欢迎中国政府有关实现碳排放目标的承诺，也看到了中国在这方面取得的重要进展。他举例称，建立碳排放交易系统，获得碳排放收入，可以确保化石燃料向可再生能源和绿色技术转变时，为相关弱势群体提供支持和帮助。

努力促进未来公平发展

展望未来，IMF认为，全球经济前景仍面临高度不确定性，很大程度上取决于病毒和疫苗之间的竞赛，以及世界各地卫生危机的缓解。2022年全球经济增幅将收窄至4.4%，中期增速将放缓至3.3%，反映出疫情对供应潜力的损害、疫情前已出现的劳动力增长放缓等问题。由于政策空间受限，新兴市场和低收入发展中经济体预计将在中期受到更严重冲击。

IMF呼吁，要确保在世界范围内充分生产和以负担得起的价格普遍分发疫苗，包括通过为“新冠肺炎疫苗实施计划”提供充足资金，以便所有国家能够迅速和果断地抗击疫情。IMF还建议，复苏阶段各国政策必须更具针对性，根据疫情阶段、经济复苏力度以及本国社会和经济情况，对政策进行调整。

格奥尔基耶娃呼吁各国政府加强合作，加速疫苗的生产和分销，避免出口管制，同时加大对贫穷国家的支持。她同时强调，要努力促进未来发展的公平，重点是扩大绿色项目、数字基础设施、民众健康和教育领域的公共投资，确保所有人从更绿色、更智能、更具包容性的转变中受益。各国需要足够的财政收入、更高效的支出，这意味着强化累进税收，并就企业最低税收等问题达成国际协议。

戈皮纳特表示，过去一年，各国在经济政策方面实现了重大创新，并大幅加大经济支持力度。“目前，在多边层面也需要采取这种有魄力的行动，以确保实现平稳复苏，构建更美好的未来。”

（本报华盛顿4月8日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月09日 16 版）

(责编：杨光宇、赵欣悦)