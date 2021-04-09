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足以载入史册的减贫成就（国际论坛）

内斯托·雷斯蒂沃
2021年04月09日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　在如期完成脱贫攻坚目标任务后，中国已经将目光转向巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。人们可以相信，中国将探索出一条全新的乡村振兴道路

　　

　　中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，取得的成就令全世界刮目相看。这一成就不仅在中国历史上具有划时代重要意义，也为全球减贫事业贡献了中国智慧和方案，足以载入全球减贫事业的史册。

　　我曾于2016年至2019年间多次到访中国。在四川、甘肃、青海等西部省份参观考察时，我真切体会到脱贫工作需要克服的困难，也更体会到中国人民的伟大。我深知全面脱贫是一项伟大的工程，需要各方共同努力。我希望将自己在中国的所见所闻记录下来，向阿根廷人民和其他拉美国家人民介绍中国的脱贫经验，让所有致力于摆脱贫困的拉美国家和人民更好地抓住中国发展机遇，这就是我和同事撰写《中国：战胜贫困》一书的初衷。

　　中国共产党强大的领导力、组织力和中国人民万众一心的行动力，为脱贫攻坚事业的成功提供了充足的保障。在中国实地参观考察时，我看到上至国家层面，下到每个乡镇，中国各方力量共同致力于脱贫攻坚事业，促进经济社会发展。在这项行动中，青年志愿者和企业也纷纷参与。相关工作覆盖了就业、教育、卫生、住房等方方面面，脱贫攻坚的力度和广度令人叹服。

　　中国实施的精准扶贫方略是脱贫攻坚战取得成功的关键。走访过程中，我们看到扶贫干部逐户逐人进行对接，工作甚至覆盖到了最偏远的山区和荒漠。他们制定适合每户发展的增收计划，通过教育培训、提供材料、直接补贴等方式使每家每户都能实现脱贫，提高生活质量。

　　中国扶贫模式的特点在于能根据当地经济社会发展条件和水平，制定适宜的发展政策。世界多数国家需要借鉴中国的脱贫经验。据我了解，中国与拉美和加勒比国家共同体成员已就消除贫困进行研讨，倡导根据各国经济发展现状有针对性地帮助贫困群体。菌草种植就是很好的例子，这种产业扶贫办法不仅在拉美国家，在亚洲、非洲、大洋洲等地区的许多国家也都取得了显著成效。

　　中国国家主席习近平强调：“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”在如期完成脱贫攻坚目标任务后，中国已经将目光转向巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。人们可以相信，中国将探索出一条全新的乡村振兴道路。通过参与共建“一带一路”，各国也将更加便利地搭上中国发展的“快车”。

　　（作者为阿根廷国际关系委员会中国研究组成员、《中国：战胜贫困》第一作者）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月09日 03 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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