本报记者 于 洋 冯雪珺

“一个大国政党能够历经百年仍保持活力，这是相当不容易的。”匈牙利前总理迈杰希·彼得日前在接受采访时表示，中国的发展成就归因于中国共产党的坚强领导，“中国的成功也就是中国共产党的成功”。中国的发展不仅有利于中国人民，也为世界创造了巨大的市场和众多投资机遇。

自1987年起，迈杰希多次应中共中央对外联络部等部门和单位邀请访华，长期关注中国的发展变化：改革开放促进经济腾飞，现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫，5G通信网络、人工智能、航空航天等高新技术快速发展……迈杰希表示，中国诸多发展成就给他留下深刻印象，而其中最有分量的，无疑是中国人民生活水平的迅速提高。

迈杰希尤为关注减贫问题。去年12月，他出席了中方主办的人类减贫经验国际论坛。迈杰希在发言中指出，世界上很多国家存在贫困现象。实现经济发展，增进人民福祉，消除贫困落后现象，需要政治远见、长远规划，以及保持政治、经济、社会稳定。“真正的政治家能够制定长远目标，并且一以贯之地加以落实。”他表示，中国始终致力于落实联合国2030年可持续发展议程，提前10年实现该议程的减贫目标。中国为消除贫困制定了卓有远见的政策举措，采取了务实行动，匈牙利各方对此高度赞赏。

去年，新冠肺炎疫情突如其来。中国上下一心，奋力抗疫，在短时间内取得重大战略成果。迈杰希致信中国人民外交学会，对中国人民在习近平主席领导下英勇抗击疫情取得的成效表示尊敬和赞赏，相信中国有能力逐步消除疫情对经济的影响，中国抗疫成就将为未来几十年全球抗击传染病提供重要经验。迈杰希指出，中国疫情防控成功的关键，在于中国共产党和中国政府组织得当、中国人民有高度纪律感。

疫情仍在全球蔓延，对世界减贫事业造成严峻挑战。迈杰希表示，中国的减贫经验为世界各国提供借鉴，相信中国将一如既往地与世界各国分享发展经验，共享发展成果，继续为发展中国家提供相应支持。

2009年，时任中国国家副主席习近平访问匈牙利期间，会见了迈杰希。迈杰希愉快地回忆起那次会见：“我们进行了一场非常有意义的对话，我至今为此感到骄傲。”

迈杰希说，习近平主席对中国的发展以及中国与世界的关系有着清晰的看法。“习近平主席为世界带来一种新的思考方式。”

迈杰希认为，中国共产党能够保持活力，不断取得新成就，主要有两方面原因：一是中国共产党有能够长期为之奋斗的最高理想和最终目标；二是中国共产党与时俱进，在实践中不断创新。“每个国家都在寻找最适合其历史传统、文化积淀和基本国情的社会制度。中国共产党的领导、中国特色社会主义制度最适合中国国情，必将推动中国在未来继续发展，取得更大进步。”

中国积极参与国际事务，致力于维护多边主义，促进世界和平发展和人类文明进步，推动构建人类命运共同体，并对世界产生深远影响。迈杰希认为，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念“非常正确、至关重要”，“当今世界各类全球性挑战突出，需要各国共同应对。国际合作及多边主义是维护和平、促进发展的有效路径”。

迈杰希在2002年至2004年担任匈牙利总理期间，积极推动匈中友好交流。在他倡导下建立的匈中双语学校，是匈牙利乃至中东欧地区唯一一所同时采用所在国语言和汉语作为教学语言的十二年制公立学校，成为匈牙利青少年学习汉语、了解中国文化的重要平台。迈杰希说，匈牙利愿为中国与欧盟交流合作搭建桥梁。相信在双方共同支持下，匈中双语学校将培养出更多匈中友好的建设者和接班人。

《 人民日报 》（ 2021年04月09日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)