新华社长春4月8日电（记者宗巍）4月8日，“中国共产党与中国人权事业发展进步”国际研讨会在吉林长春召开。来自美国、英国、法国、德国、荷兰、奥地利、埃及等20多个国家和国际组织的专家学者、机构负责人、媒体人士、在华留学生和中国有关部门、研究机构、社会组织的代表100余人，以线上线下相结合的方式参加会议。

中国人权研究会会长向巴平措说，中国共产党的百年奋斗史，是一部争取人民解放、保障人民权利、致力于人的全面发展的光辉历史。中国人权事业是中国共产党领导人民在革命战争中起笔、在改革开放和现代化建设，特别是在新时代擘画的辉煌诗篇。百年奋斗、百年沧桑，中国共产党领导中国人民踏过坎坷走上坦途，承受了苦难也激荡了豪情，创造了历史更将赢得未来。在百年未有之大变局冲击下，传统西方人权范式已难以提供令人满意的解释框架，国际社会高度关注中国主张和中国方案。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入研究阐释习近平总书记关于人权的重要论述，深入研究中国的人权发展道路及中国对世界人权发展的贡献，共同推动全球人权治理。

中宣部副部长蒋建国说，中国共产党的一百年，是尊重和保障人权伟大实践的一百年，是创造中华民族史上人权发展奇迹的一百年，也是为世界人权事业发展作出巨大贡献的一百年。中国共产党坚持完善和发展中国特色社会主义，努力以经济社会发展促进人权事业发展，把人权的普遍原则与中国实际相结合，坚持以人民为中心的人权理念，与时俱进赋予中国人权发展新内涵，实现了人权事业的全面发展。当前，世纪疫情和百年变局交织，对世界各国人权保障带来严峻挑战。国际社会应着眼长远，为发展中国家提供更多支持，尊重多样文明，倡导交流互鉴，把多样性和差异性转化为发展活力和前进动力，以合作替代对抗，以共赢取代独占，共同推动全球人权治理向着更加公正合理方向发展。

国际进步组织主席、奥地利因斯布鲁克大学教授汉斯 科勒说，中国共产党坚持和平共处五项原则处理国际事务，受到了国际社会的普遍认可。没有国家可以将自己的文化传统、价值观念强加于人，也没有国家可以改变别国的生活方式和行为方式。各国有权按照自己的意愿决定本国内政，按照本国实际安排各项权利的优先顺序。

中非民间商会国际联络部主任桑迪 恩杜维马纳说，自中华人民共和国成立以来，中国共产党充分显示出其独创性，在消除贫困方面取得了杰出成就。消除贫困以及实现可持续发展是中国和非洲人民的共同任务，应积极开展扶贫领域的交流合作。中国日报文教部高级记者埃里克 尼尔森说，中国在人权方面实现了多维度的成绩，最重要的成绩是中国的减贫以及减贫的程度、范围和速度。这些在人类历史长河中是史无前例的。

中国人权研究会副会长李君如说，一百年来，在中国共产党的领导下，中国的人权事业实现了三大进步，即从东亚病夫到站起来使中国人民第一次享受到了当家作主的政治权利，从站起来到富起来使中国人民享受到了生存权、发展权以及各项人权，从站起来、富起来到强起来使中国人民享受到人民幸福生活这一最大人权。

与会代表还围绕新时代中国共产党的人权学说、中国共产党的人权理念、全面建成小康社会的人权面向、中国共产党关于人民生活权利的思想和实践、减贫与人权的关系、马克思主义人权理论及其中国化、中国共产党对环境权保障的逻辑进路等议题展开深入研讨，取得丰硕成果。

此次会议由中国人权研究会、吉林省委宣传部共同主办，吉林大学人权研究中心、吉林大学法学院、吉林大学理论法学研究中心承办。

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