新华社雅加达4月8日电（记者余谦梁 郑世波）中国驻东盟使团与东盟秘书处、联合国开发计划署8日通过线上方式共同举办第五届可持续发展研讨会，与会人士围绕青年在落实可持续发展议程中的作用、提升青年对疫后世界的适应能力等议题展开讨论。

中国驻东盟大使邓锡军在致开幕辞时说，在当前地区合作抗疫重要时刻，三方再次共办可持续发展研讨会并聚焦青年作用，契合中国和东盟国家发展需要，对展望与规划本地区落实联合国2030年可持续发展议程的努力具有重要意义。

邓锡军强调，中国在自身落实联合国2030年可持续发展议程的同时，始终积极开展国际合作，履行国际责任，向广大发展中国家提供力所能及的帮助，特别是全面推进中国—东盟可持续发展合作。今年恰逢中国—东盟建立对话关系30周年，也是中国—东盟可持续发展合作年，中方愿与东盟共同抓住契机，更好发挥青年积极作用，推动将可持续发展打造为双方合作新增长点和新亮点，为本地区全面实现联合国2030年可持续发展议程目标打下更坚实基础。

来自中国—东盟环保合作中心、中国国际扶贫中心、北京大学等机构的中方青年代表参加了会议讨论，围绕青年在落实可持续发展议程中的作用、提升青年对疫后世界的适应能力、青年就业和未来工作等议题，与东盟各国青年发展领域主管官员、青年企业家、青年领袖和联合国开发计划署专家进行了深入交流。

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