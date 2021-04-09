人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

第五届三方可持续发展研讨会聚焦青年作用

2021年04月09日00:02 | 来源：新华网
小字号

　　新华社雅加达4月8日电（记者余谦梁　郑世波）中国驻东盟使团与东盟秘书处、联合国开发计划署8日通过线上方式共同举办第五届可持续发展研讨会，与会人士围绕青年在落实可持续发展议程中的作用、提升青年对疫后世界的适应能力等议题展开讨论。

　　中国驻东盟大使邓锡军在致开幕辞时说，在当前地区合作抗疫重要时刻，三方再次共办可持续发展研讨会并聚焦青年作用，契合中国和东盟国家发展需要，对展望与规划本地区落实联合国2030年可持续发展议程的努力具有重要意义。

　　邓锡军强调，中国在自身落实联合国2030年可持续发展议程的同时，始终积极开展国际合作，履行国际责任，向广大发展中国家提供力所能及的帮助，特别是全面推进中国—东盟可持续发展合作。今年恰逢中国—东盟建立对话关系30周年，也是中国—东盟可持续发展合作年，中方愿与东盟共同抓住契机，更好发挥青年积极作用，推动将可持续发展打造为双方合作新增长点和新亮点，为本地区全面实现联合国2030年可持续发展议程目标打下更坚实基础。

　　来自中国—东盟环保合作中心、中国国际扶贫中心、北京大学等机构的中方青年代表参加了会议讨论，围绕青年在落实可持续发展议程中的作用、提升青年对疫后世界的适应能力、青年就业和未来工作等议题，与东盟各国青年发展领域主管官员、青年企业家、青年领袖和联合国开发计划署专家进行了深入交流。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部