新华社加德满都4月8日电 通讯：尼泊尔民众踊跃接种中国援助新冠疫苗

新华社记者周盛平

8日一大早，41岁的达卡尔赶到了位于加德满都市中心的公务员医院。跟他一起排队的大约有300人，他们都在准备接种中国国药集团生产的新冠灭活疫苗。

“中国的这款疫苗获得了包括世界卫生组织在内的国际社会认可，正在全球很多地方接种，有了它，我就不怕新冠病毒了。”他高兴地告诉新华社记者。

这批疫苗由中国政府援助，3月29日尼泊尔政府通过包机将其从北京运回加德满都。尼总理奥利、外交部长贾瓦利等政要参加了在总理官邸举行的交接仪式。

达卡尔长期在中尼边境从事服装批发生意，属于疫苗接种的目标群体。依据尼卫生和人口部的计划，卫生工作者、边贸商人、需要赴华的留学生、邮电部门工作人员、公交车司售人员、货运工人等被列为优先接种对象。

7日是尼泊尔开始接种中国疫苗的第一天，在这所中国政府援建的公务员医院举行了启动仪式，中国驻尼大使侯艳琪和尼泊尔卫生部门官员等出席，现场见证了约100人接种。中国疫苗的接种点设在加德满都市和帕坦等7个县的23所指定医院，7日当天共有2655人顺利接种了第一剂中国疫苗。

尼泊尔药品管理局于今年2月17日批准了中国国药集团的灭活疫苗在尼泊尔紧急使用，这是第二款在尼获批使用的新冠疫苗。

尼泊尔全国人口近3000万，政府计划给72%的人口接种新冠疫苗。尼泊尔开始接种中国疫苗的消息传出后，迅速成为当地热门话题。“我能打疫苗吗？”“应该去哪里打疫苗？”……记者也接到不少尼泊尔朋友的问讯。

公立苏克拉杰热带和传染病医院是尼泊尔全国首屈一指的传染病防治医院。医院负责人班达里8日说，人们一大早就来排队接种中国疫苗，该院7日为300多人完成了第一剂接种，估计当天会增加到约500人。

32岁的夏尔巴力在尼泊尔医疗代表协会工作。8日在公务员医院接种点，他告诉记者：“我是一名药剂师，我完全相信中国新冠疫苗。”据他介绍，他们协会的1700多名成员都计划接种中国疫苗。

24岁的蒂瓦里是在上海一所大学留学的尼泊尔姑娘，去年6月从中国回到尼泊尔。“我亲眼看到了中国是如何历尽千辛万苦控制疫情的，中国疫苗的效力也是有目共睹，所以我今天来打第一剂。”蒂瓦里对记者说。

据尼泊尔卫生和人口部8日公布的数据，该国累计新冠确诊病例已达279100例，累计死亡3038例。目前尼泊尔的新冠疫情相对平稳，但单日新增确诊病例仍处于两三百例的高位。尼民众普遍担心，随着其他个别南亚国家的新冠疫情再度进入暴发期以及在英国发现的变异新冠病毒输入尼泊尔，种种不利因素可能导致尼泊尔出现新一波疫情。

(责编：杨光宇、赵欣悦)