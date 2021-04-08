新华社贝鲁特4月8日电（记者刘宗亚）黎巴嫩总统奥恩7日在总统府会见到访的埃及外长舒凯里时表示，他希望埃及的努力有助于化解黎巴嫩组阁危机。

奥恩感谢埃及在帮助黎巴嫩应对多重危机方面所发挥的作用，希望埃及推动解决黎政府组阁危机的努力能够产生积极效果。

舒凯里表示，埃及将继续尽其所能支持黎巴嫩尽快组建政府以使这个国家摆脱多重危机。他说，从埃及、地区和国际的角度来看，黎巴嫩政治危机久拖不决令人担忧。他指出，黎巴嫩的稳定，不仅对其自身重要，对埃及和整个地区也很重要。

舒凯里强调，黎巴嫩必须积极迅速地组建一个不分教派党派的专家型政府，进行必要改革，从而打开地区和国际上向黎巴嫩提供援助和支持的大门。

奥恩3月17日晚发表电视讲话，邀请候任总理萨阿德·哈里里到总统府举行会谈，敦促他立即组建新内阁，以阻止国家进一步滑向崩溃。

去年8月10日，时任黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜因贝鲁特港口发生爆炸宣布政府集体辞职，10月22日，哈里里获得授权组建新政府。由于在新政府部长人数、人选以及重要部长职位分配等问题上与总统奥恩存在分歧，哈里里一直没有完成组阁。

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