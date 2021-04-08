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中国驻印度大使与印学者就中印关系等进行交流

2021年04月08日23:23 | 来源：新华网
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新华社新德里4月8日电 中国驻印度大使孙卫东日前同印度知名学者苏丁德拉·库尔卡尼举行视频对话，就中印关系等议题进行交流。

孙卫东表示，中印至少有三点相似之处：中印是当今世界仅有的两个人口超过10亿的发展中大国；是全球重要的新兴经济体；是毗邻千年的亚洲文明古国。孙卫东援引中国国务委员兼外长王毅的话说：“中印关系的实质是世界上两个最大的发展中国家如何和睦相处、共同发展振兴的问题。”推动中印关系重回健康稳定发展轨道应做到三个“坚持”，即坚持领导人共识、坚持对话、坚持合作。

孙卫东说，去年边境地区发生的冲突是双方都不愿看到的，事情是非曲直十分清楚。双方应落实两国领导人共识，严格遵守双方达成的一系列协议，进一步缓和与稳控中印边境局势。边境和平与安宁需要双方共同维护，边境争端只能通过对话谈判寻求解决。边界问题不是中印关系的全部，应置于双边关系的适当位置，不要让分歧上升为争端。中印双方应积极推进边界谈判，争取最终达成公平合理和双方都能接受的解决方案。

孙卫东表示，中国不断改善全方位营商环境，对外开放的大门越开越大，未来发展将为包括印度在内的世界各国带来更大机遇。中印经济互补性强，不管是“全面脱钩”还是“有选择性脱钩”，既不现实，还损人不利己。双方应融入全球化进程，努力做大合作蛋糕，在对外开放和互利合作中缓解贸易不平衡问题，实现共同发展。

孙卫东认为，中印同为新兴发展中大国，在国际和地区事务中拥有重要而广泛的共同利益。双方应当坚持独立自主，践行真正意义的多边主义，在多边机构框架内加强政策协调，共同维护地区战略稳定，捍卫广大发展中国家共同利益，推动构建更加公正、民主、合理的多极化国际秩序。

孙卫东与库尔卡尼还就气候变化、中印人文交流等议题进行了讨论。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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