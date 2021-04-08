新华社堪培拉4月8日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚政府8日宣布，对已批准在该国使用的两款新冠疫苗提出新的接种建议，即对50岁以下成年人建议接种美国辉瑞制药公司和德国生物新技术公司联合研发的疫苗，对50岁以上人群仍建议接种英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的疫苗。

8日晚澳大利亚总理莫里森和卫生部官员在堪培拉举行的新闻发布会上发布了这一消息。澳联邦政府首席医疗官保罗·凯利说，澳大利亚免疫技术咨询组（ATAGI）注意到接种阿斯利康疫苗后出现血栓并伴随低血小板的罕见副作用，对此提出几点建议：第一剂尚未接种阿斯利康疫苗的50岁以下成年人，应首选辉瑞疫苗而不是阿斯利康疫苗；给50岁以下成年人第一剂接种阿斯利康疫苗的前提是带给接种者的益处明显大于风险；第一剂接种了阿斯利康疫苗且无任何严重副作用者可接种第二剂该疫苗，但如出现血栓并伴随低血小板，则不应再接种第二剂阿斯利康疫苗。

凯利说，提出这些建议的一个原因是随着年龄增长，人们出现新冠并发症的风险增加，因此接种疫苗的益处随之增大；随着年龄增长，出现罕见副作用的潜在风险相对较低。

澳大利亚药物管理局今年2月中旬批准在澳使用阿斯利康疫苗。该疫苗成为澳监管部门批准使用的第二款新冠疫苗，被允许用于18岁及以上人群。2月21日，澳大利亚启动新冠疫苗接种。

据澳政府此前介绍，该国共预订了5380万剂阿斯利康疫苗，除初期供应的该疫苗从海外进口外，其余约5000万剂疫苗将由本国生物技术企业在澳生产。

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