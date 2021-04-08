新华社科伦坡4月8日电 通讯：“我为有幸接种祖国疫苗感到自豪”——记“春苗行动”在斯里兰卡正式启动

新华社记者唐璐

连日来，记者在斯里兰卡科伦坡港口城疫苗接种点与中国公民交流，听到频率最高的词汇便是“温暖”和“感谢”。大家感谢祖国及时送来“春苗”，也感谢为确保“春苗”顺利播撒付出辛勤努力的当地医护人员和中国志愿者。

5日，在中国驻斯里兰卡大使戚振宏和斯里兰卡国务部长贾亚苏马纳共同见证下，“春苗行动”计划正式在科伦坡港口城疫苗接种点启动。截至6日晚，共有2469名中国公民在四个接种点顺利完成首剂疫苗接种。

据中国驻斯大使馆介绍，基于中斯两国传统友好，斯里兰卡政府根据自愿原则将全体在斯中国公民免费纳入当地疫苗接种体系。考虑到中方企业和项目分处各地，斯里兰卡卫生部专门抽调医护力量，在中方人员最为集中的科伦坡、康提、普特拉姆和汉班托塔分别设立接种点，方便中国公民就近接种。

为准时抵达疫苗接种点，家住尼甘布的中国公民俞艺艳一大早便怀抱6个月大的宝宝急匆匆赶往30公里外的科伦坡港口城接种点。俞艺艳对记者说，志愿者为她安排了特殊通道，接种非常顺利，非常感谢祖国。

台湾同胞张溶家来斯里兰卡已有两年多时间。她告诉记者，由于疫情，已经一年多没有回台湾，“非常荣幸能够在斯里兰卡接种我们中国的疫苗，感谢中国政府对海外台胞的关怀与照顾”。

来自香港的同胞周贤文同样表达了“荣幸”。“我为有幸在斯里兰卡接种祖国的疫苗感到自豪。”

赵旖旎是在斯里兰卡从事设计与艺术品投资的北京女孩。她说：“没有想到‘春苗行动’如此快来到这里，自己非常幸运。”

记者注意到，在疫苗接种点门口以及各个留观区，前来接种的中国公民都会扫描一个二维码，在得到一个斯里兰卡中国公民国产新冠疫苗登记与接种服务小程序后，便可按照相应指南进行接种。

这个小程序由华为技术斯里兰卡有限责任公司专门为此次疫苗接种而开发。得益于华为云服务在南亚等地区落地，现场大量资料得以快速上传，确保疫苗接种工作顺利推进。

在科伦坡港口城疫苗接种点，还活跃着一支赢得众口称赞的中国志愿者服务队。志愿者不厌其烦地为前来接种的同胞们释疑解惑，传递祖国对他们的关爱。

为确保疫苗接种“一个不能少”，在接种前夕，身为志愿者的斯里兰卡华助中心主任蔡志鑫耐心地拨通了几百个报名同胞的电话，逐个确认相关信息。

中国港湾公司科伦坡房建项目商务部经理郑斌也是这支服务队的一员。他告诉记者，这次科伦坡接种点的设施利用了中国港湾公司在港口城的一个区域，企业接到任务后不到一周时间便完成了从设计改造到投入运营的全过程。

接种疫苗，对于企业复工复产十分重要。郑斌说，目前项目部将近200名中方员工完成了疫苗接种。这意味着项目部可以大干快干，开始全面复工复产。

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