新华社北京4月8日电（记者温馨、董雪）就美国国务院发言人普赖斯近日诬称中国在台海地区搞所谓“恐吓”“胁迫”，外交部发言人赵立坚8日在例行记者会上说，这顶帽子绝对扣不到中国头上。中国从来无意恐吓谁，但谁的恐吓也不怕；中国也不想胁迫谁，但谁的胁迫也没用。

赵立坚说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的基本事实。一个中国原则是中美关系的政治基础，也是美方在中美三个联合公报中明确向中方作出的承诺，是不可逾越的红线。美舰近来多次在台湾海峡“大秀肌肉”、挑衅搅局，向“台独”势力发出严重错误信号，威胁台海地区的和平稳定。

“在全球范围内，到底是谁在搞恐吓和胁迫？美国哪里满足于恐吓和胁迫？”赵立坚说，美国近250年历史中仅有16年没有打仗，在全球拥有800多个海外军事基地，军费连年排名世界第一，达全球军费总开支的约40%。有报道称，冷战后的30年里，美国参与的战争和军事干预多达228起。美方还动辄挥舞制裁大棒，对其他主权国家实施单边非法制裁。

他强调，中方有坚定的意志和足够的能力捍卫国家主权和领土完整。美方应充分认识台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不要采取“越线”“玩火”的危险做法，慎重、妥善处理涉台问题，不向“台独”势力发出任何错误信号，以免严重损害自身利益和台海和平稳定。

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