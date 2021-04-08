人民网北京4月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下：

俄新社记者：据报道，尼日利亚东南部一个建筑工地遭到不明身份武装分子袭击，2名中国公民被绑架，中方能否证实并介绍就此采取的措施？中方是否将从尼日利亚撤离侨民和外交官？是否将采取一些加强安全的措施？

赵立坚：当地时间4月5日，尼日利亚奥雄州一中资企业2名中方员工遭绑架。中国驻拉各斯总领馆已第一时间启动应急预案，敦促尼警方全力安全解救人质，并指导涉事企业妥善应对。

尼日利亚有关地区安全形势一直不太好。我们在尼日利亚有很多项目和中资企业，不会因为偶发事件就撤离在尼日利亚的中国公民。

印度广播公司记者：中印边界部队第一轮脱离接触距今已将近两个月，距中印上次谈及拉达克地区其他摩擦点的脱离接触也已将近一个月，你可否介绍中印下一轮会谈或将于何时举行？会谈及其他地区脱离接触推迟有何特别原因？

赵立坚：中印双方正就举行第十一轮军长级会谈保持沟通。不存在你所说的推迟的情况。

我想强调的是，中印边境事态的是非曲直十分清楚，责任不在中方。希望印方同中方相向而行，认真落实两国领导人达成的重要共识，严格遵守双方签署的协议协定，以实际行动推动边境局势进一步缓和。

湖北广电记者：今天对武汉来说是一个有着特殊意义的日子。2020年4月8日零点，经历了整整76天，武汉解除离汉离鄂通道管制措施。外交部对此有何评论？

赵立坚：今天是湖北武汉“解封”一周年的日子。英雄的湖北人民、武汉人民舍小家为大家，为全国战胜疫情付出了巨大牺牲，为支持全球抗疫作出了重要贡献。武汉人民用自己的实际行动，展现了中国力量、中国精神，彰显了中华民族同舟共济、守望相助的家国情怀。

一年来，武汉浴火重生，经济复苏，重回朝气蓬勃，活力涌动在城市的各个角落。我看到报道，到去年年底，武汉全年经济总量已经重回全国城市前十。我也看到有媒体用解封、复工、重振、口罩、健康码、“云生活”、疫苗等关键词来记录这一年来“热干面”好起来的日子。我想，武汉、湖北所经历的，也正是中国抗疫斗争的一个缩影。武汉的解封和复苏也给全球抗疫增添了信心和力量。

疫情发生以来，外交部发挥自身优势，向武汉派出工作组，全力做好筹措援鄂抗疫物资、协调接受国际援助、安排包机等各项涉外协调服务工作，与英雄的湖北人民并肩战斗，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战作出了自己的贡献。目前，湖北经济、社会各方面秩序已恢复正常。外交部将发挥自身优势，为湖北后疫情时代的发展提供助力。昨天，我已经宣布，外交部同湖北省人民政府将于4月12日举办湖北全球特别推介活动，向世界展示湖北浴火重生的新面貌，助力湖北搭建对外合作的新桥梁。这是外交部首次为同一省份做第二次推介，也是在疫情后举行的首场省区市推介活动。

在武汉“解封”一周年之际，让我们祝福武汉、祝福湖北越来越好！欢迎大家有机会去“打卡”武汉，去吃“热干面”，去登黄鹤楼。

《环球时报》记者：据报道，7日，来自欧洲、美国、澳大利亚、日本的24名科学家和研究人员发表公开信称，中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究未就新冠大流行起源提供可靠答案。溯源工作受到政治因素影响。公开信起草者、美智库大西洋理事会高级研究员孟天行称，中国实验室病毒数据库、工作记录和科学家均无法接触，中国应披露有关信息以推翻“实验室泄露假设”。中方对此有何评论？

赵立坚：我还清楚地记得上一封所谓的“科学家”公开信是发表在3月4日，几乎是同样的一批人干的，同样由前美国白宫国家安全委员会委员孟天行起草。这两封所谓公开信，一封发表在世卫组织即将发布溯源联合研究报告前夕，一封发表在报告发布之后，这个时间绝非巧合，其目的也不言而喻，就是要对世卫组织和专家组施压。他们究竟是秉持科学、专业态度为溯源研究建言献策，还是“换汤不换药”对特定国家进行“有罪推定”，我想大家应该都看得清清楚楚。

中方对联合专家组在华开展溯源研究提供了大量人力和物力支持，完全尊重并尽力安排专家组自主提出的的参访需求，专家组也对中方的开放和透明给予积极评价。没错，溯源工作的确受到了政治因素干扰，但不是来自中方，而是美国等个别国家。他们执意将溯源问题政治化，破坏和干扰中国同世卫组织合作，对中国进行攻击抹黑，公开挑战科学家们的独立性和科学研究结论。这不仅损害全球溯源合作，也影响全球抗疫努力。

关于“实验室泄漏”问题，在此次联合溯源研究中，联合专家组走访了湖北省疾控中心、武汉市疾控中心、武汉病毒研究所等机构，参观了各类生物安全实验室，与相关机构的专家进行了深入、坦诚的科学交流。经过在中国的实地走访和深入了解，专家组一致认为，关于中国实验室事件引发病毒这种假说是极为不可能的。当然，如果在世界其他地区发现线索和证据，则是另外一回事。

我们希望有关各方包括美国也像中方一样，采取科学合作态度，同世卫组织开展溯源合作，邀请世卫组织专家去本国开展溯源科学研究。

最近我注意到，俄罗斯再次对美国在其国内，特别是德特里克堡基地，以及在乌克兰等其他国家所开展的生物军事化活动表达了关切，实际上这也是很多国家共同的关切。中方也多次强调，美国相关活动不透明、不安全、不合理。

以俄方提及的乌克兰为例，据公开报道，美国仅在乌克兰一国就设立了16个生物实验室。为什么美国需要满世界建这么多实验室呢？美国军方在这些实验室以及德特里克堡基地开展了什么活动？为什么美国独家反对《禁止生物武器公约》设立核查机制？是不是这些实验室和基地存在美方不敢接受国际核查的地方？

我们再次呼吁美方本着负责任态度，切实回应国际社会的关切，对美国境内外的生物军事化活动作出全面澄清，并停止独家阻挡《禁止生物武器公约》设立核查机制。

印度广播公司记者：你提到第十一轮中印军长级会谈，具体日期是否已经确定？另外，你提到责任在印方，但是印方已表明立场，即双方都应恢复2020年前的状态。中方是否会考虑印方提议？

赵立坚：关于下一轮会谈的具体日期，我没有更多信息向你提供。关于你所提印方建议，我认为这应当在会谈中由双方进行沟通对话。我刚才已经明确阐述了中方在中印边界问题上的立场。

澎湃新闻记者：据报道，7日，美国国务院发言人普莱斯称，美对中国在台海地区持续不断的“恐吓”行动深感关切，有能力抵抗任何可能危及台湾安全的武力或其他形式的“胁迫”。同日，美海军发表声明称，“麦凯恩”号导弹驱逐舰当日例行过航台湾海峡。美军将继续在国际法允许的任何地方飞越、航行和行动。中方对此有何评论？

赵立坚：美方诬称中国搞所谓“恐吓”、“胁迫”。这顶帽子绝对扣不到中国头上。

第一，在台湾问题上，到底是谁在搞恐吓和胁迫？世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的基本事实。一个中国原则是中美关系的政治基础，也是美方在中美三个联合公报中明确向中方作出的承诺，是不可逾越的红线。美舰近来多次在台湾海峡“大秀肌肉”、挑衅搅局，向“台独”势力发出严重错误信号，威胁台海地区的和平稳定。我想问的是，难道中国军舰去墨西哥湾耀武扬威了吗？

第二，在全球范围内，到底是谁在搞恐吓和胁迫？美国哪里还满足于恐吓和胁迫？美国近250年历史中仅有16年没有打仗，在全球拥有800多个海外军事基地，军费连年排名世界第一，达全球军费总开支的约40%。有报道称，冷战后的30年里，美国参与的战争和军事干预多达228起，平均每年7.6起。当年美国以一瓶洗衣粉和一段摆拍视频作为所谓的“证据”，就对伊拉克和叙利亚两个主权国家大打出手，造成无数平民伤亡、无数家庭破散。美方还动辄挥舞制裁大棒，对其他主权国家实施单边非法制裁。美方高官曾表示，“我们犯过错误，但直面挑战，而不是回避”。那么美国首先应该做的，就是对伊拉克、叙利亚人民道歉，并承担有关责任。我想问的是，不做到这一点，美国凭什么说“直面挑战，而不是回避”？

我要再次强调，中国从来无意恐吓谁，但谁的恐吓也不怕；中国也不想胁迫谁，但谁的胁迫也没用。中方有坚定的意志和足够的能力捍卫国家主权和领土完整。美方应充分认识台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不要采取“越线”“玩火”的危险做法，慎重、妥善处理涉台问题，不向“台独”势力发出任何错误信号，以免严重损害自身利益和台海和平稳定。

俄新社记者：香港反对派活动人士已被香港警方以涉嫌违反国家安全法为由通缉的罗冠聪称，英国内政部已批准其庇护申请，外交部对此有何评论？

赵立坚：你提到的这个人是被香港警方通缉的犯罪嫌疑人。我们坚决反对任何国家、组织和个人以任何方式包庇违法犯罪分子。英方如公然为“港独”分子站台，为通缉犯提供所谓庇护，这是粗暴干涉香港司法，违背国际法和国际关系基本准则，也违背英方一向标榜的法治原则。英方应立即纠正错误，停止干涉香港事务和中国内政。

彭博社记者：推特周四发布“奶茶联盟”表情符号，称该联盟已成为“全球民主运动”，中方对此有何评论？

赵立坚：你所说的这个所谓的组织一贯持反华立场，充满对中国的偏见。我们对此坚决反对。

彭博社记者：台湾方面说，中国政府称如巴拉圭与台“断交”，将获得中方的疫苗援助。但印度已经向巴拉圭提供了疫苗。外交部对此有何评论？

赵立坚：“以己度人”是台湾当局的一贯伎俩。

疫情没有国界，大爱没有国别。中方应一些国家要求，提供疫苗方面的帮助，是我们积极投入国际抗疫合作努力的一部分，光明磊落，坦坦荡荡。这同台湾当局用金钱谋求所谓“国际空间”的拙劣手法有着天壤之别。

我们要正告台湾当局，疫苗是用来抗击疫情、拯救生命的良药，不是搞政治操弄的工具。无论是“以疫谋独”，还是“金钱外交”，都没有出路。

(责编：张信凤、刘慧)