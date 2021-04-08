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哈萨克斯坦政党领导人：中国减贫事业给地区发展带来了希望

2021年04月08日18:48 | 来源：央视新闻客户端
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　　当地时间7日，哈萨克斯坦人民党主席科努罗夫在接受中国媒体书面采访时表示，在中国共产党的领导下，中国减贫事业取得了历史性成就，这为地区发展带来了更多希望。

　　△图自：科努罗夫个人社交账号

　　在评价中国国务院新闻办公室日前发布的《人类减贫的中国实践》白皮书时，科努罗夫表示，哈萨克斯坦人民党代表团曾实地考察中国成功脱贫的村庄，对当地人民生活水平的提高印象深刻。“中国成功开辟了一条有别于西方的现代化发展道路，这体现了独特的东方智慧。我由衷赞叹中国取得的成就，经常在自己的社交平台上分享中国的发展成就”。他指出，新冠肺炎疫情并未阻止中国取得脱贫攻坚全面胜利的步伐。如今，中国已消除绝对贫困，社会将更加富裕，经济更加繁荣，这正在促进整个亚洲地区的发展。

　　科努罗夫强调，“作为中国的邻居，我们欣喜地看到中国取得这样的伟大成就，昂扬富足的中国将以更加友善和开放的姿态与邻共处。中国国家领导人的智慧不仅给本国人民创造了福祉，也给地区发展带来了希望”。（总台记者 王德禄）

　　（编辑 刘立江）

(责编：张信凤、杨牧)

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