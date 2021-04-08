当地时间4月6日，美国佛罗里达州迈阿密市、伊利诺伊州芝加哥市和宾夕法尼亚州费城等地发生多起枪击案。全美范围内当天有至少29人死于枪支暴力事件。

6日下午，芝加哥市两名男子正在街头行走，这时一辆汽车在二人身边停下，车内人员随即开枪导致一人死亡，一人受伤。据报道，死者为一名未满18岁的少年，在被击中头部和背部后医治无效身亡。同一天晚间，费城一名15岁少年也在街头因枪击丧命。街头的监控录像显示，两名身着深色衣服的男子接近后向其连开12枪。此外，迈阿密市当天发生了一起警察暴力执法致死事件。据报道，死者为一名40岁女子，因无力偿还房租被法院下达了强制驱逐令。当天早间警方来到了该女子所在公寓，然而女子不愿配合，拒绝为警方开门。警方随即试图破门而入，双方发生交火，并导致该女子中枪而亡。

美国民众长期饱受枪支暴力之苦。根据《纽约时报》公布的数据，自1975年以来已有超过150万美国人死于枪支相关的自杀、谋杀与意外，超过了美国自内战以来所有战争导致死亡人数之和的140万人。此外，美国多地近期枪支暴力事件数量更是呈加速上升之势。宾夕法尼亚州费城今年已发生500起枪击案、129起凶杀案，相比去年同期增加了33%，死者中包含至少16名儿童。而在伊利诺伊州芝加哥市，今年截至目前已发生233起枪击案，受害者人数多达298人，相比去年同期增加了70%。对此，《纽约时报》认为，枪支泛滥是枪支暴力事件频发主要原因之一。据相关研究机构公布的数据显示，全美枪支保有量已接近4亿支，超过了美国人口总数3.3亿人。同时，美国人口仅占世界人口总数的4%左右，美国民用枪支数量却占到了世界的40%。此外，美国国家公共广播电台则认为，贫穷、系统性种族歧视以及社交媒体宽松的舆论管制等正在加速激化社会矛盾，进而导致枪支暴力事件屡屡发生。

（编辑 金律成）

(责编：张信凤、杨牧)