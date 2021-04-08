当地时间4月7日，美国迎来世界卫生日。发起方世界卫生组织表示，在一些国家中，饱受歧视、贫穷和社会排斥之苦的边缘人群面临着更高的新冠肺炎确诊率和死亡率，这种现象不仅是不公平的，更是本就可以避免的。疫苗作为抗击新冠疫情的重要一环，美国在其接种过程中展现出根深蒂固的系统性种族歧视，世卫组织指出的不公平现象正在进一步延续。

美国少数族裔获得的疫苗数量远少于白人。根据美国凯撒家庭基金会的数据显示，截至当地时间3月29日，美国白人中有25%的人已经接种了至少一剂疫苗，而非洲裔与拉丁裔接种疫苗的比例分别为15%和13%。美国媒体指出，在疫苗分发、预约和接种等相关流程中，少数族裔相比白人均处于劣势地位，导致有资源的白人能够跨地区尽早获得疫苗，而少数族裔只能苦苦等待。

首先，在白人、富人区随处可见的疫苗接种站点，在少数族裔、低收入社区却十分稀少。以威斯康辛州密尔沃基市为例，这里的梅特卡夫公园地区是典型的少数族裔社区，也是该市新冠肺炎确诊率和死亡率最高的地区之一，然而在政府逐渐扩大疫苗接种范围时，该地区却并不在列。

其次，由于普遍缺少网络资源，大多从事劳动密集型产业及缺少交通工具等原因，少数族裔很难在网上成功获得疫苗预约。

此外，网上预约疫苗的过程极其繁杂，期间甚至会出现一些“文化壁垒”，进一步阻碍了少数族裔获得疫苗的机会。一位赫蒙族移民在接受采访时表示，在为母亲预约疫苗时被问及母亲的“星座”，然而一家人对这一基于“白人文化”的概念一无所知，被迫花时间查阅相关资料导致预约推迟。

另外，在实际接种过程中一些处于社会边缘的少数族裔更是面临着重重阻碍。尽管美国政府声称即使是非法移民也有资格接种疫苗，但仍有大量非记录在案的移民在到达接种站点后因无法出示身份证明而被拒之门外。

（编辑 张柏漪）

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