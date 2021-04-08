据美国媒体6日报道，美国各地接连发生多起枪击案，导致至少11人死亡。

在美国，枪击事件似乎已经成为一种常态，伤亡不断。今年一季度全美总计有超过一万人倒在各类涉枪案件下。而美国枪支暴力问题根深蒂固，长期无解。

共和党执政的四年里，虽然发生过多起严重枪击伤亡事件，联邦政府却一直避谈控枪。而现在的美国政府虽然试图推行一些控枪计划，但现实却难以乐观。

首先，拥枪者反对控枪的首要理由是侵犯了宪法赋予的公民拥枪权利。据了解，赋予公民持枪权的美国宪法第二修正案于1791年通过。

其次，控枪不易还与美国政体有关。一般来讲，民主党议员大都赞成控枪，而共和党议员几乎都拥枪。要在参议院通过任何一项控枪法案，都必须有60票支持，而现在两党议员平分秋色各50人的情况下，很难拿到足够票数。

统计显示，美国平民拥有的枪支总数高达3.93亿支，平均人手一支还多。对此，美全国步枪协会长久以来的诡辩就是枪支是用来自卫的。但众多研究显示，真正用来自卫的案例少之又少。哈佛大学研究了1.4万起涉枪犯罪后发现，真正出于自卫目的的枪击远少于1%。

枪支泛滥导致美国涉枪犯罪屡见不鲜，也使美国执法者神经高度紧张，警察开枪事件频频，误杀误伤者不在少数。

据美国媒体报道，2020年美国近两万人死于枪支暴力，另有2.4万人用枪自杀。随着美国社会种族歧视现象越来越严重，仇恨犯罪越发频繁，今年以来枪患更趋恶化。

（编辑 杨亚澜）

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