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津巴布韦“春苗行动”实施至首都以外地区 近千名中国公民参加

2021年04月08日14:07 | 来源：央视新闻客户端
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为更好地使“春苗行动”在津巴布韦继续开展，让更多在津巴布韦的中国公民尽早接种新冠疫苗，中国驻津巴布韦使馆与津方进行了密切沟通协调。继3月27日在津巴布韦首都哈拉雷正式启动之后，当地时间4月6日，“春苗行动”来到了津巴布韦中部城市奎鲁，这标志着该行动在津首都以外地区开始实施。

6日下午14时，65位在奎鲁工作生活的中国公民在当地的指定接种地点排起长队，按照津方规定流程逐一接种疫苗。现场井然有序，进展顺利。

中国同胞对于能第一时间接种祖国疫苗倍感振奋，纷纷感谢祖国对海外游子的亲切关怀，感谢中国驻津使馆迎难而上、想方设法将中国公民接种疫苗安排落到实处。

在接种现场，中国第18批援津巴布韦医疗队的队员们也在给前来接种的中国公民做心理疏导以及答疑解惑工作。

据初步统计，截至目前，津巴布韦境内已有近1000名中国公民参加了“春苗行动”，接种中国疫苗。除奎鲁外，“春苗行动”还将于近日在津巴布韦西南部城市布拉瓦约以及西北部的万基地区开展。

中国驻津巴布韦使馆表示，根据津全国疫苗接种计划，包括中国公民在内的具有津合法居留身份或工作身份的在津外国公民已被纳入津全国疫苗接种计划，可对照津政府各阶段疫苗接种通告及本人身份条件，分期分批自行前往津政府指定的接种点接种疫苗。该计划无强制性。（总台记者 何绪）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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