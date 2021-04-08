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外交部：中国减贫实践表明贫困并非不可战胜

2021年04月08日14:04 | 来源：央视新闻客户端
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4月7日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问，昨天中方发布了《人类减贫的中国实践》白皮书，分享了中国减贫经验。在全球贫困状况依然严峻、一些国家贫富分化加剧的背景下，中国的减贫实践对全球减贫进程有何意义？

赵立坚表示，中方昨天发布了《人类减贫的中国实践》白皮书，全面回顾了中国共产党团结带领中国人民与贫困作斗争，特别是中共十八大以来打赢脱贫攻坚战的伟大历程，介绍了人类减贫的中国探索和实践，分享了中国扶贫脱贫的经验和做法。

中国始终坚持以人民为中心，把减贫摆在治国理政突出位置，用发展的办法消除贫困，立足实际，推进减贫进程，发挥贫困群众主体作用，汇聚各方力量，形成强大合力，走出了一条中国特色减贫道路。

关于中国减贫成就，赵立坚介绍了3个数字：一是改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；二是按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上；三是中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》相关减贫目标。中国减贫实践不仅使数亿中国人过上了美好生活，也显著缩小了世界贫困人口的版图，扩展了人类战胜贫困的能力疆界。这不仅是中华民族发展史上具有里程碑意义的大事件，也是人类减贫史上的大事件。

赵立坚强调，中国减贫实践表明，贫困并非不可战胜。中国特色减贫道路为破解现代国家治理难题提供了思路和借鉴。中国愿同各国继续加强减贫交流与合作，为构建没有贫困、共同发展的人类命运共同体作出更大贡献。（总台央视记者 吴汶倩 杨弘杨）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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