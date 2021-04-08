4月7日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。就美国国务院发言人普赖斯的涉疆言论作出回应。

赵立坚指出，我们多次说过，所谓新疆“种族灭绝”是荒谬之极的世纪谎言，美方越是“孜孜不倦”地炮制涉华人权谎言，伪装成人权“卫道士”，越说明它对自己积重难返的人权状况心虚不已，只能靠将脏水泼向别人以转移视线。这套蒙蔽世人的伎俩不会得逞。美国的人权遮羞布早已遮不住其作过的恶，历史和现实都已记录下它侵犯人权的条条罪状。

赵立坚在发布会上列举了以下几条：

第一宗罪：殖民主义。美国历史上对印第安人进行系统性种族清洗和大屠杀，犯下罄竹难书的种族灭绝罪行和反人类罪。美国在建国后近百年时间里，通过西进运动大肆驱逐、屠杀印第安人，美国印第安人人口从15世纪末的500万骤减至20世纪初的25万。

第二宗罪：种族主义。在美国，种族主义是全面性、系统性、持续性的存在。联合国消除种族歧视委员会早就指出，美国非洲裔在健康、就业、教育和公平审判等方面的权利面临系统性的种族主义。疫情暴发以来，针对亚裔的仇恨犯罪从去年3月以来增长了150%。今年联合国人权理事会审议美国国别人权报告时，有110多个国家对美国人权问题提出了批评，要求美国切实解决自身存在的种族歧视等系统性问题。

第三宗罪：输出动乱。2001年以来，美国在全球约80个国家以“反恐”之名发动的战争，开展的军事行动夺去超过80万人的生命，其中平民约33万人，阿富汗、伊拉克、叙利亚等许多国家几千万人流离失所，美西方支持策动“阿拉伯之春”，造成了西亚北非很多国家至今仍处于动荡之中。

第四宗罪：干涉主义。美国多年来打着人权高于主权的旗号，无视《联合国宪章》尊重国家主权和不干涉内政原则，对主权国家大打出手，美国还对有关发展中国家实施单边制载，导致严重人道主义危机。试问：覆巢之下，焉有完卵？若国家主权沦丧，人权又怎能保障？

第五宗罪：双重标准。美方无视新疆发展繁荣的现实和2500万各族群众团结和睦的事实，仅仅依据几个所谓伪证人的说法就随意给中国扣上“种族灭绝”的帽子，为中国新疆维吾尔族穆斯林群众“殚精竭虑”的美国政府又是如何对待本国穆斯林的？“9·11”事件后，一些美国城市的穆斯林社区甚至发生打砸洗劫清真寺等极端行为，穆斯林群体成为白人暴徒的袭击对象。2017年，美国上届政府出台“禁穆令”，使美国成为世界上唯一专门针对穆斯林群体颁布禁令的国家，美国一项民调显示，80%以上的受访者认为穆斯林在美国面临歧视。

赵立坚强调，长期以来，美国一边自欺欺人标榜自己是所谓的“人权楷模”，一边肆无忌惮在人权问题上玩弄双重标准，将人权作为维护自身霸权的工具。我们奉劝美方，放下傲慢与偏见，正视、检视自身存在的严重人权问题，并采取切实措施加以改进，而不是对别的国家指手画脚、说三道四。

（总台央视记者 吴汶倩 杨弘杨）

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