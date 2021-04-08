新华社纽约4月6日电记者手记：美国枪患解不了

新华社记者徐兴堂

美国佐治亚州近日发生一起令人哭笑不得的“闹剧”：一对父子发生争执在家门口拔枪互射，幸好都没有射中对方，并被赶到的警察及时控制。而费城发生的一起枪击则是充满讽刺意味的“悲剧”：一位纪录片制作人正制作一部讲述枪械泛滥的纪录片，没想到竟在采访时中枪身亡。

这两起案件只是美国的枪击日常。“枪支暴力档案”网站统计显示，今年前三个月，伤亡4人以上的枪击案达到126起，死伤人数分别达到148人和481人。3月份发生在科罗拉多州博尔德市和佐治亚州亚特兰大市的两起枪击事件引发广泛关注，这两起枪击事件分别致死10人和8人。包括自杀在内，一季度全美总计有超过一万人倒在枪口下。

纵使如此，美国枪支泛滥问题仍然无解。共和党执政的四年里，虽然发生过多起严重枪击伤亡事件，联邦政府却一直避谈控枪。民主党总统拜登上台后，限枪呼声随之再起，回顾拜登的从政史，他也确实一直支持控枪。

拜登的控枪计划包括禁止生产和销售攻击性武器和大容量弹夹、回购私人手中的攻击性武器和大容量弹夹、加强购枪者背景审查、防止危险人士拥有枪支、禁止网上销售武器弹药等等，大大小小有数十项措施。博尔德市枪击案发生后，拜登表示对控枪他“一分钟都不想再等了”。

现实却难以令人乐观。比如在加利福尼亚州，仅仅是拟禁止大容量弹夹就遇到巨大阻力。2016年加州出台政策禁止可容纳10颗以上子弹的“高容量”弹夹，随即被联邦法官裁定违宪。今年2月，第九巡回法院一个由11名成员组成的合议庭同意重审此案，立即又有22个州总检察长组成联盟，呼吁巡回上诉法院裁定反对加州的禁止令。

拥枪者反对控枪的首要理由是侵犯了宪法赋予的公民拥枪权利。赋予公民持枪权的美国宪法第二修正案于1791年通过。200多年过去了，无论是社会还是武器都发生了翻天覆地的变化，但第二修正案一直“挺立”在那里，每年有数万生命消失在枪口下。

控枪不易还与美国政体有关。一般来讲，民主党议员大都赞成控枪，而共和党议员几乎都拥枪。要在参议院通过任何一项控枪法案，都必须有60票支持，而现在两党议员平分秋色各50人的情况下，很难拿到足够票数。

统计显示，美国平民拥有的枪支总数高达3.93亿支，平均人手一支还多。对此，美全国步枪协会长久以来的诡辩就是枪支是用来自卫的，“好人手中的枪可以从枪支暴力下拯救生命”。但众多研究显示，真正用来自卫的案例少之又少。哈佛大学研究了1.4万起涉枪犯罪后发现，真正出于自卫目的的枪击远少于1%。

枪支泛滥导致美国涉枪激情犯罪屡见不鲜。今年2月份，一个在网络疯传的视频显示，在宾夕法尼亚州一个小镇，邻居间因扫雪发生争执而发生枪击，造成3人死亡。“一言不合就拔枪”，每天在美国的大城小镇发生着。枪支泛滥也使美国执法者神经高度紧张，警察开枪事件频仍，误杀误伤者不在少数。

据美国媒体报道，2020年美国近两万人死于枪支暴力，另有2.4万人用枪自杀。随着美国社会种族歧视现象越来越严重，仇恨犯罪越发频繁，今年以来枪患更趋恶化。

当美国精英们还在为了弹夹大小争论不休的时候，指望枪患能得到解决，似乎已经成为一种海市蜃楼的希望。

(责编：艾雯、刘叶婷)