新华社伦敦4月7日电 如何用一句话概括你眼中的中国共产党？英国共产党总书记罗伯特·格里菲思的回答是：“这是一个人民的政党，以灵活的策略、坚定的原则，矢志不渝建设社会主义。”

自1998年起一直担任英共总书记的格里菲思是国际共产主义运动的坚定支持者，长期关注中国共产党的发展。

格里菲思日前接受新华社记者视频连线专访时表示，对于中国共产党和中国人民来说，过去一百年堪称翻天覆地、意义重大。中共之所以能成功带领中国取得辉煌成就，“核心秘诀”是始终保持和广大人民的紧密联系，时刻不忘为人民服务的初心，得到了人民的高度信任和广泛支持。

“这是贯穿中共历史的一个核心原则，因为中共是一个来自人民、由人民创建、始终贴近人民的政党。”格里菲思说：“中共根据人民需求及时调整政策。无论是1949年中华人民共和国成立，还是近几十年的经济腾飞，中国伟大成就的实现都基于中共始终没有脱离广大劳动人民这一执政特点。”

他认为，正是有了人民的信任与支持，中共才可能动员十多亿中国人，同心协力实现遏制新冠疫情、消除绝对贫困等重大胜利。

现年69岁的格里菲思出生在英国威尔士，上个世纪70年代就加入威尔士社会主义政党，成为英国社会主义运动领袖。出任英共总书记以来，他多次到访中国，对中国的迅猛发展印象深刻。他认为，中国取得的长足进步不仅体现在基础设施、交通系统和绿色能源等方面，更体现在人民的社会福利方面。

这是2021年3月24日拍摄的诸暨市同山镇王沙溪村提升后的村级公路及路边景观带。新华社记者 徐昱 摄

他回忆起自己曾去过的一个中国村庄，“一个因采矿业衰落而老去的村庄，就像我现在居住的威尔士南部村庄一样”。但在当地政府的治理下，这个中国老矿村如今焕发出新生的耀眼光彩。

“新的工业设施、新的住宅、新的基础设施，淤塞的河道也得到疏通。当地村民告诉我，他们的生活得到了显著改善，他们对美丽干净的村庄感到非常自豪。”格里菲思说：“这类中共为人民谋福利的例子我还能举出很多很多。”

格里菲思说，他到中国参加会议时曾见过中共中央总书记、中国国家主席习近平。通过亲耳聆听习近平总书记的讲话，以及在电视上多次看到习总书记与普通百姓亲密互动，他深深感到这是一位谦和、亲切的领导人。

谈到习近平总书记提出的人类命运共同体理念，格里菲思表示，这是中国共产党人向全世界发出的重要邀约，是着眼解决当今世界面临的现实问题、实现人类社会和平永续发展的中国智慧。

作为英国共产党的重要领导人，格里菲思一直致力于促进英共与中共的交流互鉴。

他说，伴随双方代表团的频繁互访，两党关系在近20年里得到不断加强。“与中共的交流非常有价值，有助于我们理解中国社会、政党和政府，也让我们能够在英国更好地介绍一个真实的中国。

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