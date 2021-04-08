今天（4月7日）是世界卫生日。世卫组织总干事谭德塞6日强调，新冠肺炎加剧了国家间和国家内部在健康福利方面的不平等现象，扩大疫苗生产规模和公平分配疫苗仍然是应对疫情的主要障碍。世卫组织呼吁各国政府共享疫苗，公平分配疫苗、快速检测工具和治疗药物。

联合国秘书长古特雷斯5日在为世界卫生日提前录制的视频致辞中也强调，中低收入国家无法公平获得新冠疫苗是一种违背道德的现象。舆论指出，尽管全球已有多款疫苗完成研发并投入使用，但由于“疫苗民族主义”抬头，全球新冠疫苗的公平分配面临挑战，国际抗疫合作遭到破坏。

从全球范围看，疫苗在高低收入国家间分配不均现象十分明显。由多个国际组织联合成立的“人民疫苗联盟”去年12月曾就富国囤积疫苗导致分配不均发出过警告。

该联盟分析8款研发领先的新冠疫苗订购情况发现，全球30个低收入和37个中低收入国家仅能通过世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”获取疫苗，这些国家90%的人口在2021年年内无望接种。

而作为全球疫情最严重的国家之一，美国奉行“疫苗民族主义”，受到国际社会广泛批评。自去年开始，美国就不惜斥重金签大单，从辉瑞制药公司、莫德纳公司等多家企业抢订尚处于临床试验阶段的多款疫苗。据报道，美国已订购疫苗数量足以供4.5亿人接种，而美国人口约为3.31亿人，最终将有大量疫苗被闲置。

尽管如此，美国却不愿与他国分享过剩的疫苗，对疫苗出口实施严格控制，甚至搬出“战时”才动用的《国防生产法》对疫苗生产原材料实施出口管制。国际社会指出，美国此举不仅极大阻碍了其他国家从美国获得疫苗，而且也使美国以外的疫苗生产受到不利影响。

对于“疫苗民族主义”，中国外交部发言人华春莹此前在例行记者会上说，中方反对搞“疫苗民族主义”、制造“免疫鸿沟”的不道德、不负责任的行为，呼吁所有具备能力的国家都能尽力向有需要的国家特别是发展中国家提供疫苗，让各国人民用得起、用得上。

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