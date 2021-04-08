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美国过去一周新增病例超45万 疫情下超30%美国人失亲友

2021年04月08日13:40 | 来源：央视新闻客户端
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据美国媒体报道，过去一周，美国新增新冠肺炎确诊病例增加明显，超过45万，其中仅密歇根州、纽约州等五个州报告的新增病例数占了约44%。

据美国有线电视新闻网报道，根据美国约翰斯·霍普金斯大学的数据，在过去一周，美国全国新增病例达到约45.3万例。

其中纽约州、密歇根州、佛罗里达州、宾夕法尼亚州和新泽西州共报告近19.8万例新增病例，占了全国新增病例的约44%，而这五个州的人口约占美国人口的22%。密歇根州的疫情形势最为严峻。

密歇根州阳性率达17% 医院再次接近饱和

据美国哥伦比亚广播公司报道，当前密歇根州的新冠病毒检测阳性率高达17%，而一个月前该数值是4%。值得注意的是这次密歇根州的新增病例多为10到29岁的人员。同时，由于新增病例再度大增，密歇根州的一些医院再次面临容量接近饱和。

密歇根州斯帕罗医院医生 梅雷迪思·希尔：这感觉就像是“似曾相识”，很明显有了更多的社区传播，可能是因为病毒变异株的蔓延，也可能是因为学校复课，开展体育活动，以及相关限制措施的放松。

密歇根州斯帕罗医院医生：我们目前接诊容量已经占用了快95%，或96%了。

权威专家警告美又处于疫情高峰边缘

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇6日警告称，美国单日新增病例增加明显，形势严峻，美国的疫情仍未受控。

美国国家过敏症和传染病研究所所长 福奇：单日新增病例从3万、4万逐渐回升到6万，我们得注意这是否是开始反弹的拐点，我们确实是在疫情又现高峰的边缘，有几个州正在取消强制戴口罩的要求，还在取消对餐馆和酒吧容量的限制，现在宣布美国抗疫成功还为时过早。

调查显示 疫情下超30%美国人失亲友

英国舆观调查公司近日发布的调查结果显示，受新冠肺炎疫情影响，大约三分之一的美国受访者表示，自己有家人或者朋友死于新冠肺炎。

调查显示，总计约有33%的美国受访者表示，自己有家人或朋友死于新冠肺炎。其中，14%的受访者表示，自己有家人因感染新冠肺炎而去世，另有19%的受访者表示，新冠肺炎夺去了自己朋友的生命。

根据该调查结果，还有6%的美国受访者没有回答相关问题，因此，有家人或朋友死于新冠肺炎的美国人口比例可能更高。

疫情长期严重 美医护人员心理问题大

截至目前，美国的新冠肺炎确诊病例数超了3000万，死亡病例也超过了556000人。

每天暴露在高强度的工作之下，还要面对大量的患者和死者，美国许多医护人员的心理都出现了不同程度的问题。有专业人士表示，许多美国医护人员出现了不同程度的抑郁、焦虑以及创伤后应激障碍等症状。

心理治疗专业人士 伍兹：大家这段时间都不好过，所有人都很疲惫，都过度劳累。

根据美国心理学会近期的一项调查显示，有超过一半的医护人员表示，他们需要依赖很多不健康的生活习惯来度过疫情。有近三分之一的医护人员表示，他们的心理健康出现了问题。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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