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世卫：武汉“解封”是中国新冠防控最重要转折点 为全球防控带来希望

2021年04月08日13:34 | 来源：新华社
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新华社日内瓦4月7日电（记者陈俊侠）在中国武汉封城防控措施解禁一周年之际，世界卫生组织负责全民健康覆盖及传染病和非传染性疾病事务的助理总干事任明辉7日接受新华社记者采访时表示，武汉“解封”是新冠大流行防控过程中非常重要的一次历史性事件，给世界最终战胜疫情带来了希望。

经过76天艰苦卓绝的战“疫”，武汉市于2020年4月8日解除离汉离鄂通道管控，有序恢复对外交通。任明辉指出：“一些研究机构的数据模型分析表明，武汉的封城防控措施结合中国全国范围内的一些人员、交通限制措施，包括自我隔离，减少了新冠病毒在中国的持续传播，对中国乃至全球的疫情遏制起到了至关重要的作用。”

任明辉指出，随着疫情蔓延，意大利、西班牙、法国、印度等很多国家也陆续采取了类似的封城措施。“甚至在当前，一些疫情出现反复的国家和地区不得不采取第二次甚至第三次封城措施以遏制疫情的持续蔓延。”

任明辉说，武汉封城措施不仅仅是限制人员进出，还包括建立方舱临时医院、加强社区检测、对确诊和疑似患者的密切接触者开展追踪、居家隔离、保持间距、戴口罩、洗手等一揽子防护措施。

他强调：“武汉的解禁不仅是中国新冠防控最重要的一个转折点，也为全球的新冠防控带来了希望，说明面对这一罕见的、人类历史上重要的一次新发传染病暴发，采取封城等一揽子严格防控措施是行之有效的。这已在其他国家和地区的借鉴和实施中得到验证”。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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