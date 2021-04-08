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IMF首席经济学家：中国在全球经济复苏中扮演核心角色

2021年04月08日11:28 | 来源：央视新闻客户端
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6日，国际货币基金组织IMF发布了《世界经济展望报告》，上调了全球及中国的经济发展预期，同时也警示了经济复苏不均等因素可能带来的风险。国际货币基金组织首席经济学家吉塔·戈皮纳特在央视记者专访时表示，中国在全球经济复苏中扮演核心角色。

央视记者 殷岳：在美国时间6号国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望报告》中，IMF预计全球经济在2021年增长6%。与此前相比有所上调。此外IMF预计在今年全球经济就能恢复至疫情前的增长水平。上调全球经济增长背后的主要原因，一方面是来自于一些发达经济体颁布的经济刺激政策；另一方面也是来着于新冠疫苗在全球接种工作的不断开展。

国际货币基金组织在《世界经济展望报告》中称，这次新冠疫情带来的经济冲击是非常独特的。对这一点，国际货币基金组织首席经济学家吉塔·戈皮纳特在接受央视记者专访时作出了详细的解释。

国际货币基金组织首席经济学家 吉塔·戈皮纳特：确实，这次危机在太多不同方面都很独特，（与全球金融危机相比）这次不同的是，相对于发达经济体来说，新兴经济体和低收入国家受到的影响是最大的，这次危机的另一个独特之处在于，即便是在一个国家内部，复苏也是不均衡的。但值得一提的是，不像全球金融危机的时候，这次（各国）大规模的政策支持，非常有效地防止了形势继续恶化。

央视记者 殷岳：目前全球经济基本都呈现复苏态势，你认为中国经济在这之中能起到什么作用？

国际货币基金组织首席经济学家 吉塔·戈皮纳特：中国是一个主要的经济体，在全球经济中扮演核心角色，可以帮助全球实现更强劲的复苏，中国对防疫物资的生产能力，对全球来说非常重要，因为可以达到满足国际需求的生产能力。

中国经济加速回暖助力全球经济复苏

自新冠肺炎疫情暴发以来，世界经济深度衰退，全球性挑战层出不穷。面对疫情，中国成为全球实现正增长的主要经济体。多家国际机构普遍看好中国经济，认为中国经济加速“回暖”，持续为世界经济复苏向好注入强大动能。

新冠肺炎疫情肆虐，引发全球经济衰退。2020年，在疫情阴霾之下，中国有效控制疫情并率先实现经济强劲复苏，提振全球信心。国际货币基金组织在2020年10月发布的世界经济展望报告中指出，随着经济逐步重启，全球经济正走出低谷。中国作为重要贡献者，帮助全球贸易自2020年6月份起复苏。

经济合作与发展组织在2020年12月发布的全球经济展望报告中预计，到2021年年底，全球经济可能恢复到新冠肺炎疫情暴发前的水平，预计中国对2021年全球经济增长的贡献将达到三分之一。

2021年2月5日，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在一场远程记者会上表示，预计今年中国经济将增长8.1%，中国经济复苏正带来积极溢出效应，特别是对于那些与中国经贸联系密切的经济体。她表示，中国将为全球经济复苏注入更多增长动能。

3月9日，经济合作与发展组织发布《全球经济展望》报告说，2021年世界经济有望增长5.6%，全球范围内迅速有效分配新冠疫苗是经济持续复苏的关键。报告预测，2021年，中国经济将增长7.8%。

3月15日，经济合作与发展组织发布的数据显示，2020年全年，二十国集团成员的总体国内生产总值同比减少3.3%，中国实现了2.3%的正增长。

3月18日，联合国贸发会议发布贸易和发展报告更新数据，报告中指出，中国2020年的经济表现好于贸发会议去年中期的预期，同时预计2021年中国经济将增长8.1%。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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