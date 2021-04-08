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约旦国王发表公开信宣布国家安全而稳定

2021年04月08日11:18 | 来源：新华社
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新华社安曼4月7日电（记者冀泽）约旦国王阿卜杜拉二世7日发表公开信宣布，煽动活动已被平息，国家安全而稳定。

约旦王宫7日发布阿卜杜拉二世对国民的公开信。他说：“没有任何事情、任何人比国家的安全和稳定更重要。”新冠疫情加剧了约旦正面临的严峻经济挑战，他也意识到民众正承受这些困难，将团结民众和哈希姆家族共同应对这些挑战。

关于涉嫌参与煽动活动的哈姆扎·本·侯赛因亲王的现状，阿卜杜拉二世说，哈姆扎及其家人目前都在王宫中，处于他本人的“照料”之下。哈姆扎表示将遵守哈希姆家族的规定，同时承诺国家利益、宪法和法律高于一切。

4日，约旦副首相兼外交与侨务大臣萨法迪说，约旦日前挫败一起哈姆扎等人参与、与境外势力相勾连的危害国家安全活动，相关活动已被国家有关机构“扼杀在萌芽中”。

哈姆扎现年41岁，为约旦已故国王侯赛因和他的第四个妻子努尔王后之子，也是现任国王阿卜杜拉二世同父异母的弟弟。阿卜杜拉二世1999年2月任命哈姆扎为王储，2004年11月宣布废黜其王储地位。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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