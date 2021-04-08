新华社布鲁塞尔4月7日电（记者陈文仙）欧盟委员会7日宣布，欧委会已拨付1.23亿欧元（约合1.46亿美元）的资金，用于开展变异新冠病毒的紧急研究。

欧委会在声明中表示，这笔资金来自欧盟的科研资助框架“地平线欧洲计划”，旨在提升欧盟预防、减轻和应对变异新冠病毒影响的能力。“地平线欧洲计划”是欧盟用于研究和创新的关键资助计划，总预算为955亿欧元。

声明说，欧委会呼吁通过组织和开展临床试验，推动对新冠病毒有前景性的治疗方法和疫苗的开发，从而对早前的行动进行补充。紧急研究将有助于解决短期到中期的变异新冠病毒的威胁，同时为未来做好准备，确保欧盟能够预测和更好地应对未来可能发生的流行病。

欧委会负责创新、研究、文化、教育和青年事务的委员玛丽亚·加布里埃尔在声明中说：“我们继续调动一切可以利用的手段来抗击新冠疫情和变异新冠病毒带来的挑战。必须利用我们的联合力量为未来做准备，从病毒变异的早期发现，到组织和协调新疫苗和治疗方法的临床试验，同时确保在所有阶段数据的正确收集和共享。”

为了更好应对新冠病毒变异的威胁，欧盟委员会主席冯德莱恩今年2月还宣布启动了一项名为“HERA孵化器”的欧洲生物防御准备计划。“HERA孵化器”将利用所有可用资源使欧洲能够应对新冠病毒变异所带来的挑战。

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