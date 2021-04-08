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栗战书同摩洛哥众议长马勒基举行会谈

2021年04月08日08:56 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京4月7日电  全国人大常委会委员长栗战书7日在北京人民大会堂以视频方式同摩洛哥众议长马勒基举行会谈。

栗战书说，中摩关系历史悠久。2016年中摩建立战略伙伴关系以来，在习近平主席和摩领导人的共同引领下，两国高层交往密切，政治互信持续深化，共建“一带一路”以及在中非合作论坛、中阿合作论坛框架下各项合作取得丰硕成果。2020年8月，习近平主席同穆罕默德六世国王通电话，为双边关系进一步发展指明了方向。面对新冠肺炎疫情的挑战，中摩同舟共济，守望相助，两国务实合作成果丰硕。中摩双方要继续保持高层交往势头，深化传统友谊，加快拓展务实合作的广度和深度，扩大人文领域交流，加强在国际事务中的沟通协调，坚定支持多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

栗战书指出，摩洛哥是中非、中阿合作机制的重要成员，中方愿同包括摩洛哥在内的非洲国家、阿拉伯国家一道，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，在共建“一带一路”、加强抗疫等方面通力协作，用实际行动共建新时代中非、中阿命运共同体。

栗战书强调，中国全国人大同摩洛哥议会长期保持友好往来。愿继续加强双方立法机构的交流合作，推动落实两国领导人达成的重要共识和双边合作协议。一是保持高层密切交往，促进各专门委员会和友好小组对口交流。二是及时批准、修订或出台有利于双边关系发展的法律文件，为共建“一带一路”及各领域务实合作提供法律保障。三是加强在依法治国、发展经济、改善民生、维护稳定等方面的经验交流，促进共同发展。四是密切在多边场合和事务中的协调配合，维护发展中国家的共同利益。

马勒基说，祝贺中国共产党成立100周年。摩中战略伙伴关系不断深化，两国合作成为南南合作新的典范。摩坚定奉行“一个中国”政策。两国人民团结抗疫，再次展现了两国关系的高水平。摩愿进一步加大和中方在经济发展、共建“一带一路”、抗疫等各领域的务实合作。摩议会将积极发挥作用，为促进摩中关系发展作出贡献。

《 人民日报 》（ 2021年04月08日 01 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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