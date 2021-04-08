人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

美国没有资格当“人权教师爷”（观象台）

□ 李嘉宝
2021年04月08日08:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

日前，中国国务院新闻办公室发布《2020年美国侵犯人权报告》。该报告援引联合国人权理事会、美国官方机构及媒体的公开资料，展现了美国日益恶化的人权状况。一个个触目惊心的事实和数据，让国际社会看清，这个以“人权卫士”“山巅之城”自居的超级大国，恰恰是人权悲剧的最大制造者。

过去一年多，世界见证了美国社会的种种乱象：政府抗疫不力导致疫情失控，超过50万美国民众失去了宝贵的生命；非裔男子弗洛伊德被白人警察跪压身亡，“我无法呼吸”的呻吟揭开美国种族歧视的陈年疮疤，引发席卷全美的抗议浪潮；国会大厦暴力事件凸显美式民主危机，政治极化进一步加剧了社会撕裂；贫富差距加速扩大，底层民众生活苦不堪言；枪支交易和枪击事件创历史新高，社会持续动荡严重威胁公众安全……生命权和健康权是最基本的人权，高喊“普世价值”的美国政客，却不懂得“人命关天”的朴素道理。一份份不及格的人权答卷，浸透着美国人民的血泪，也扯下了美国政客们精心编织的人权“假面”。

在国内人权问题饱受诟病的同时，美国还在国际社会欠下一笔笔“人权债”。在抗疫亟须全球团结的关键时刻，美国上届政府却拒绝承担国际责任，执意奉行本国优先，推行孤立主义、单边主义，挥舞制裁大棒，霸凌威胁国际机构，残酷对待寻求庇护者。疫情期间，美国继续强制遣返移民，多次被曝抢夺他国防疫物资，试图垄断疫苗研发技术。桩桩件件，尽显美国公然与国际合作抗疫主流唱反调、无视世界各国人民的健康福祉、完全背离国际人权法精神的反人权面目。

在美国一些政客的逻辑里，说永远比做容易。面对自身如此严重的人权问题，美国政府不仅缺乏应有的反思，还对世界上其他国家的人权状况说三道四，打着人权的旗号干涉他国内政，将美式霸权的虚伪和双标演绎得淋漓尽致。美国国务院近日发布《2020年国别人权报告》，对世界近200个国家和地区的人权状况品头论足、横加指责，却对自身糟糕的人权状况视而不见、避之不谈。所谓“民主灯塔”，原来是灯下黑，竟完全“照”不到自身的斑斑劣迹。这样的美国，有什么资格充当“人权教师爷”？

今年3月，在联合国人权理事会会议上，116个国家的代表对美国人权状况进行了评议，这些国家代表和有关联合国机构及非政府组织一起，以各种形式对美国提出了347条人权改进意见。在人权问题上掩耳盗铃的美国政客，该从自己“楚门的世界”里清醒过来，睁眼看看国际社会开出的“诊断书”了！

人人充分享有人权，是人类社会的伟大梦想。世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，人权事业必须也只能按照各国国情和人民需求加以推进。人权不是少数国家的专利，更不能成为向别国施压、干涉别国内政的工具。热衷于高喊“人权”口号却拿不出实际行动，无异于表演“皇帝的新衣”，终将沦为一场闹剧。

希望美方能够怀谦卑之心、悯国人疾苦，正视并解决好自身的人权问题，同时能够本着相互尊重的原则加强对话合作，与国际社会相向而行，真正为推动世界人权事业的健康发展作些贡献。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部