□ 李嘉宝

日前，中国国务院新闻办公室发布《2020年美国侵犯人权报告》。该报告援引联合国人权理事会、美国官方机构及媒体的公开资料，展现了美国日益恶化的人权状况。一个个触目惊心的事实和数据，让国际社会看清，这个以“人权卫士”“山巅之城”自居的超级大国，恰恰是人权悲剧的最大制造者。

过去一年多，世界见证了美国社会的种种乱象：政府抗疫不力导致疫情失控，超过50万美国民众失去了宝贵的生命；非裔男子弗洛伊德被白人警察跪压身亡，“我无法呼吸”的呻吟揭开美国种族歧视的陈年疮疤，引发席卷全美的抗议浪潮；国会大厦暴力事件凸显美式民主危机，政治极化进一步加剧了社会撕裂；贫富差距加速扩大，底层民众生活苦不堪言；枪支交易和枪击事件创历史新高，社会持续动荡严重威胁公众安全……生命权和健康权是最基本的人权，高喊“普世价值”的美国政客，却不懂得“人命关天”的朴素道理。一份份不及格的人权答卷，浸透着美国人民的血泪，也扯下了美国政客们精心编织的人权“假面”。

在国内人权问题饱受诟病的同时，美国还在国际社会欠下一笔笔“人权债”。在抗疫亟须全球团结的关键时刻，美国上届政府却拒绝承担国际责任，执意奉行本国优先，推行孤立主义、单边主义，挥舞制裁大棒，霸凌威胁国际机构，残酷对待寻求庇护者。疫情期间，美国继续强制遣返移民，多次被曝抢夺他国防疫物资，试图垄断疫苗研发技术。桩桩件件，尽显美国公然与国际合作抗疫主流唱反调、无视世界各国人民的健康福祉、完全背离国际人权法精神的反人权面目。

在美国一些政客的逻辑里，说永远比做容易。面对自身如此严重的人权问题，美国政府不仅缺乏应有的反思，还对世界上其他国家的人权状况说三道四，打着人权的旗号干涉他国内政，将美式霸权的虚伪和双标演绎得淋漓尽致。美国国务院近日发布《2020年国别人权报告》，对世界近200个国家和地区的人权状况品头论足、横加指责，却对自身糟糕的人权状况视而不见、避之不谈。所谓“民主灯塔”，原来是灯下黑，竟完全“照”不到自身的斑斑劣迹。这样的美国，有什么资格充当“人权教师爷”？

今年3月，在联合国人权理事会会议上，116个国家的代表对美国人权状况进行了评议，这些国家代表和有关联合国机构及非政府组织一起，以各种形式对美国提出了347条人权改进意见。在人权问题上掩耳盗铃的美国政客，该从自己“楚门的世界”里清醒过来，睁眼看看国际社会开出的“诊断书”了！

人人充分享有人权，是人类社会的伟大梦想。世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，人权事业必须也只能按照各国国情和人民需求加以推进。人权不是少数国家的专利，更不能成为向别国施压、干涉别国内政的工具。热衷于高喊“人权”口号却拿不出实际行动，无异于表演“皇帝的新衣”，终将沦为一场闹剧。

希望美方能够怀谦卑之心、悯国人疾苦，正视并解决好自身的人权问题，同时能够本着相互尊重的原则加强对话合作，与国际社会相向而行，真正为推动世界人权事业的健康发展作些贡献。

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