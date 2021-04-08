入世能使中国享有世贸组织的一系列权利和好处，也为中国的改革开放提供了新的机会和可能。它使中国的对外经贸往来有了一份安全感。相信中国将对世贸组织的发展、对世界经济的发展做出贡献。

——世贸组织前总干事迈克尔·穆尔

中国加入世贸组织对国际社会“极其重要”。作为世界上人口最多的国家，中国入世将使这一机构成为“真正的世贸组织”，增强全球贸易体系的力量。

——美国前贸易代表巴尔舍夫斯基

这是世贸组织历史上一次最伟大的飞跃。我们欢迎中国成为世贸组织的新成员，我期待着同中国手拉手共同努力，以进一步加强世界多边贸易体制。

——欧盟前贸易事务委员拉米

中国的加入对于多边贸易体制具有很大的促进作用。墨中两国的合作空间很大，两国的贸易发展空间也很大。中国支持启动新一轮多边贸易谈判，这将有助于全球贸易的发展。

——墨西哥前经济部部长德韦斯

韩国作为中国的近邻和重要经贸伙伴，对中国入世感到由衷的高兴。中国加入进程的最终完成，具有特殊的重要意义。中国一直是东西方贸易的积极参与者，中国今天的加入，又向世贸组织注入了决定性的力量，使其能够更好地在全世界范围内实现自由和开放的贸易。

——韩国前外交通商部通商交涉本部部长黄斗渊

巴基斯坦对中国完成加入世贸组织的历程感到非常高兴，中国加入世贸组织将对多边贸易体制产生深远影响。巴基斯坦坚信，中国的加入有助于发展中国家在世贸组织中确保自身经济贸易利益，并实现缩小“发展赤字”的目标。

——巴基斯坦前商业、工业和生产部部长达乌德

中国成功完成加入程序是一个历史性事件。中国的一揽子谈判结果是对世界贸易和经济的一个巨大贡献，并促进亚洲和太平洋地区的区域融合和经济发展，从而使所有世贸组织成员都从中获益。蒙古国相信，中国将成为世贸组织体制内最有活力和最具决定性的国家之一。

——蒙古国前工业和贸易部部长冈卓力格

（本报记者 欧阳洁整理）

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