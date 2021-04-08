推介会现场。中国国际进口博览局供图

人民网莫斯科4月7日电 （记者张光政）第四届中国国际进口博览会俄罗斯专场线上推介会7日举行，中国商务部、中国驻俄罗斯大使馆、中国国际进口博览局，俄罗斯经济发展部、农业部、驻华商务代表处、出口中心等部门代表出席并致辞。俄罗斯中国总商会、俄罗斯工商会、俄中实业家理事会等多家商协会以及俄储蓄银行、俄铁路公司、西伯利亚煤炭能源集团、伊利姆集团等企业代表逾百人出席。

中国商务部欧亚司副司长刘雪松表示，今年是中俄睦邻友好合作条约签署20周年，1-2月中俄贸易额同比增长8.5%，全年贸易额有望再创历史新高。中方愿与俄方共同挖掘农产品、机电产品、科技创新、电子商务和生物医药等新兴领域的合作潜力。进博会让展品变商品，让展商变投资商。希望俄方积极参加第四届进博会，进一步扩大参展面积，提升大企业的参与度。

中国驻俄罗斯大使馆公使李静援表示，驻俄使馆将一如既往发挥好桥梁纽带作用，全力协助做好第四届进博会招商招展工作。

中国国际进口博览局副局长孙成海表示，进博会规模越来越大，质量越来越高，国际影响越来越广，已成为享誉全球的国际一流展会和国际公共产品。在中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，进博会的“窗口效应”正在不断显现。俄罗斯是进博会的重要参展国，前三届累计参展企业数百家，俄奶制品、牛肉、冰淇淋等特色展品广受中国消费者好评。

俄罗斯经济发展部发展双边合作司司长亚历山大·季阿诺夫表示，2020年俄中双边经贸合作经受住疫情考验，表现出较强韧性。双边贸易高水平发展，投资合作方兴未艾，贸易投资壁垒持续减少。俄方重视开展展会领域合作，将组织更多企业参加第四届进博会，相信进博会将为双方企业合作搭建更好平台和带来实实在在利益。

俄驻华商务代表阿列克谢·达赫诺夫斯基表示，工业是两国重要合作领域，工业制成品对双边贸易贡献大。两国深入推进远程宽体客机、重型直升机、汽车生产等领域合作，双方在机械制造、高技术领域合作前景看好。第三届进博会期间，双方积极开展线上对接会，促进了俄食品、轻工、化工、医疗等产品对华出口。俄方视进博会为加强两国工业合作的重要平台，今年将继续推动更多工业企业参加第四届进博会。

俄罗斯出口中心总裁尼基申娜在线致辞。中国国际进口博览局供图

俄出口中心总裁维罗尼卡·尼基申娜表示，中国是俄罗斯第一大贸易伙伴，2020年双边贸易额再次突破千亿美元，尤其是俄对华食品、禽肉、甜点等产品出口创新高。借助进博会，俄罗斯出口中心协助俄罗斯企业更好更快进入最具前景的中国市场，开展农产品、IT、医药等领域互利合作。今年出口中心将克服疫情导致物流不畅的影响，继续组织俄方企业积极参展，开展线上线下交易，扩大对华非资源及非能源产品出口。

有关商协会代表纷纷表示将充分调动资源，全力协助更多俄方企业参加进博会，协助达成更多贸易成交，发掘更多合作机遇，获得更多实实在在的经济利益。

推介会期间，中国国际进口博览局专门就食品及农产品展区、技术装备展区进行了详细介绍，并回答了俄方提问。

(责编：于洋、常红)