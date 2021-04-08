新华社墨西哥城4月7日电（记者吴昊）圣萨尔瓦多消息：中国援助的科兴新冠疫苗6日晚运抵萨尔瓦多国际机场。中国驻萨大使欧箭虹、萨卫生部长弗朗西斯科·阿拉比出席在机场举行的迎接仪式。

这批中国援助的科兴疫苗由菜鸟网络承运，应用国际医药冷链技术运抵萨尔瓦多。7日凌晨，欧箭虹和阿拉比共同出席在萨尔瓦多国家生物制剂中心举行的疫苗交接和分发仪式。

欧箭虹在致辞中表示，在萨政府自中国采购的新冠疫苗运抵萨尔瓦多后，这次中方疫苗援助再次体现两国抗疫的合作成果，彰显中国政府对萨政府抗疫斗争、守护人民健康的坚定支持，生动诠释中萨好朋友、好伙伴般的双边关系。疫苗合作是中萨关系和两国友好互利合作不断深化的缩影。中方期待与萨方共同战胜新冠疫情后，两国人民共同书写双边关系更加美好灿烂的明天。

阿拉比在致辞中表示，中国用实际行动帮助疫情严重国家抗击疫情，为世界抗疫斗争作出中国贡献。这批疫苗对萨尔瓦多人民来说意味着希望与健康，将有力推动萨抗疫工作，为最终战胜疫情打下坚实基础。

萨尔瓦多总统布克尔6日晚通过社交媒体对中国领导人和中国人民提供的抗疫支持表示感谢。今年2月，萨尔瓦多启动新冠疫苗接种计划。3月28日，萨政府采购的首批中国科兴新冠疫苗运抵萨尔瓦多。

据萨尔瓦多卫生部门公布的数据，截至7日中午，该国累计新冠确诊病例65491例，累计死亡病例2037例。

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