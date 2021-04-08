新华社科威特城4月7日电（记者王薇 聂云鹏）科威特外交大臣兼内阁事务国务大臣艾哈迈德·纳赛尔·穆罕默德·萨巴赫7日表示，科威特支持也门的统一、稳定和恢复领土安全，以及一切旨在实现也门永久和平的解决方案。

艾哈迈德·纳赛尔当天在会见到访的也门外交和侨民事务部长艾哈迈德·本·穆巴拉克时表示，科威特支持也门各方在联合国安理会有关决议、海湾阿拉伯国家合作委员会倡议及其实施机制、也门全国对话会议成果文件基础上，达成实现也门和平的解决方案。

艾哈迈德·纳赛尔还表示，科威特支持沙特阿拉伯提出的也门和平倡议，谴责胡塞武装对也门和沙特境内民用设施的持续袭击，认为此举给海湾地区国家造成了直接威胁。

艾哈迈德·本·穆巴拉克对科威特一直以来在缓解也门人道主义危机、促进也门安全和稳定等方面付出的努力表示感谢。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年，沙特等国针对胡塞武装发起军事行动，也门战事升级。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。今年3月22日，沙特提出一项关于全面结束也门危机的和平倡议，内容包括在联合国监督下实现也门境内全面停火、也门各方在联合国主持下开始磋商以达成政治解决冲突的方案等。

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