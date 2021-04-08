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拜登表示支持巴以“两国方案” 美方将恢复对巴援助

2021年04月08日08:25 | 来源：新华社
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新华社华盛顿4月7日电（记者刘品然）美国总统拜登7日表示，美国支持通过“两国方案”解决巴以问题。美国国务院同日宣布将恢复对巴勒斯坦的援助。

白宫在一份声明中说，拜登当天在与约旦国王阿卜杜拉二世通电话时表示，美国支持通过“两国方案”解决以色列和巴勒斯坦之间的冲突。

美国国务卿布林肯当天在国务院一份声明中宣布，美国将恢复对巴勒斯坦人民的经济、发展和人道主义援助。援助额共计2.35亿美元，其中1.5亿美元提供给联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处，7500万美元为约旦河西岸和加沙地带的经济发展援助，1000万美元通过美国国际开发署用于和平建设项目。声明说，美国致力于以切实可行的办法促进以色列和巴勒斯坦的繁荣、安全和自由，并以此推动通过谈判促成“两国方案”。

美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德3月25日表示，美国将重启与巴勒斯坦的“外交沟通渠道”，并将重新致力于通过“两国方案”，解决以色列和巴勒斯坦之间的冲突问题。

美国前总统特朗普在执政期间推翻美国长期支持“两国方案”的立场，不断削减对巴勒斯坦的援助，并承认耶路撒冷为以色列首都，将美国大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。在他执政期间，美国与巴勒斯坦的外交接触几乎中断。

“两国方案”即建立以1967年第三次中东战争以前的边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国，与以色列和平共处。这一方案获得多项联合国决议支持。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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