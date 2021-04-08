新华社温得和克4月7日电（记者吴长伟）记者7日从中国驻纳米比亚大使馆了解到，截至当天，我符合接种条件的在纳公民全部完成新冠疫苗第一剂接种，涵盖所有中资企业员工、侨民和港台同胞。

据了解，3月9日，纳米比亚政府批准中国国药集团等6款新冠疫苗在纳紧急使用。3月16日，国药集团新冠疫苗运抵纳米比亚，并立即投入使用。在中国驻纳使馆协调下，纳政府同意将我所有在纳公民纳入当地接种体系。截至4月7日，2200名我在纳公民中符合接种条件的约1800人全部完成第一剂疫苗接种，率先实现了“能早尽早、该打尽打”的既定目标。

河南国际纳米比亚公司副总经理崔云柯在接种现场表示，使馆付出了巨大心血和努力，让每一位在纳中国公民得以第一时间接种上中国疫苗，“祖国永远是我们海外公民的坚强后盾”。

中国驻纳米比亚大使张益明表示，纳米比亚自去年3月暴发疫情以来，累计确诊人数已接近该国人口的千分之二十，当地医疗体系脆弱且不堪重负。党和政府对海外侨胞的牵挂和关爱，温暖了侨民们的心，激发了侨民们的爱国热情。

纳米比亚卫生部执行主任南共贝在接种现场表示，纳方感谢中国政府送来疫苗，也感谢中国朋友率先接种。中国人此举发挥了良好示范作用，提高了纳民众接种疫苗的意识，增强了纳民众对中国疫苗的信心。

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