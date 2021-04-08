人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

在纳米比亚中国公民完成第一剂新冠疫苗接种

2021年04月08日08:24 | 来源：新华社
小字号

新华社温得和克4月7日电（记者吴长伟）记者7日从中国驻纳米比亚大使馆了解到，截至当天，我符合接种条件的在纳公民全部完成新冠疫苗第一剂接种，涵盖所有中资企业员工、侨民和港台同胞。

据了解，3月9日，纳米比亚政府批准中国国药集团等6款新冠疫苗在纳紧急使用。3月16日，国药集团新冠疫苗运抵纳米比亚，并立即投入使用。在中国驻纳使馆协调下，纳政府同意将我所有在纳公民纳入当地接种体系。截至4月7日，2200名我在纳公民中符合接种条件的约1800人全部完成第一剂疫苗接种，率先实现了“能早尽早、该打尽打”的既定目标。

河南国际纳米比亚公司副总经理崔云柯在接种现场表示，使馆付出了巨大心血和努力，让每一位在纳中国公民得以第一时间接种上中国疫苗，“祖国永远是我们海外公民的坚强后盾”。

中国驻纳米比亚大使张益明表示，纳米比亚自去年3月暴发疫情以来，累计确诊人数已接近该国人口的千分之二十，当地医疗体系脆弱且不堪重负。党和政府对海外侨胞的牵挂和关爱，温暖了侨民们的心，激发了侨民们的爱国热情。

纳米比亚卫生部执行主任南共贝在接种现场表示，纳方感谢中国政府送来疫苗，也感谢中国朋友率先接种。中国人此举发挥了良好示范作用，提高了纳民众接种疫苗的意识，增强了纳民众对中国疫苗的信心。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部