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疫情“伤”重　德国赤字创统一以来最高

2021年04月08日08:23 | 来源：新华网
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德国联邦统计局7日发布的数据显示，德国2020年公共部门赤字达到1892亿欧元（约合1.47万亿元人民币），是这一长期奉行谨慎财政政策的国家7年来首次出现赤字，创德国统一30年来最高赤字纪录。

据统计局通报，德国2019年仍有452亿欧元（3510亿元人民币）财政盈余，但为了缓解新冠疫情以及防疫封锁措施带来的损失，德国2020年公共支出增加12.1%至大约1.68万亿欧元，税收同期减少3.5%至将近1.49万亿欧元，德国财政因而出现2013年以来首次“现金赤字”，同时创德国统一以来最高赤字纪录。

德国财政部长奥拉夫·肖尔茨3月承诺尽力加大公共支出以刺激经济复苏。

路透社报道，作为欧洲最大经济体，德国在疫情冲击下已经表现出“超出不少人预期”的恢复力，部分得益于中国持续、强劲的进口需求，但仍难免受创。

德国迄今累计新冠确诊病例超过290万例，累计死亡病例7.7万多例，近期遭遇第三波疫情，政府准备延长酒吧、影院等休闲娱乐设施的营业禁令，至少维持到本月晚些时候。（沈敏）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘洁妍)

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