乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基6日敦促北大西洋公约组织尽快推进接纳乌克兰的进程，称这是解决乌克兰东部地区冲突的“唯一途径”。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫当天警告，上述做法只会加剧乌东部冲突。

【乌克兰急入盟】

泽连斯基6日与北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格通电话，就乌东部局势升温、俄方在俄乌边境地区集结军队表达担忧。

泽连斯基在社交媒体推特留言，强调现在是北约推进接纳乌克兰进程的时候，乌克兰政府将致力于防务改革，希望北约今年把乌克兰纳入“北约成员国行动计划”。

泽连斯基认为：“北约是结束（乌克兰东部）顿巴斯地区冲突的唯一办法。乌克兰加入‘北约成员国行动计划’将向俄罗斯释放切实信号。”

2014年4月，顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，乌克兰东部冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，小规模交火时有发生。去年7月，乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织）与顿巴斯地区民间武装代表举行视频会议，各方就在顿巴斯地区全面停火达成一致。

【俄罗斯发警告】

今年2月底以来，乌东部地区交火事件和人员伤亡有所增多。乌政府军和东部民间武装互相指责对方破坏停火协议。

俄总统新闻秘书佩斯科夫6日说，乌克兰加入北约只会加剧乌克兰内部问题。“我们非常怀疑这种方式会有助于乌克兰解决国内问题……在我们看来，这只会使局势恶化。”

他说，乌克兰东部民间武装将无法接受加入北约的前景。

俄罗斯曾经多次声明本国并非乌克兰国内冲突的一方。佩斯科夫5日告诉媒体记者，俄罗斯不对任何国家构成威胁，但“一向非常注重本国安全”。俄军按自身需要确定在俄境内移动的方式和地点。

【美国劝“走流程”】

泽连斯基近期在与英国首相和加拿大总理通话时同样提及加入北约的意向。

美国白宫发言人珍·普萨基6日说，乌克兰多年来寻求加入北约，美乌两国政府一直在讨论这一议题。是否接纳乌克兰由北约决定。

美国国务院发言人内德·普赖斯同一天说，乌克兰加入北约必须先完成改革。

北约2018年把乌克兰列入“申请国”名单。乌克兰最高拉达（议会）2019年2月通过宪法修正案，把乌克兰加入北约作为国家基本方针写入宪法。

如果乌克兰被纳入“北约成员国行动计划”，将被视为北约候选国；在满足北约所列一系列政治、经济和军事要求后，乌克兰还需要等待北约正式邀请以及各成员国批准。加入北约整个程序非常复杂，往往耗时数年。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)