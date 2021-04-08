人民网华盛顿4月7日电 （记者张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年4月7日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊30915003例，死亡559049例。过去24小时，美国新增确诊79783例，新增死亡2658例。

美国疾病控制与预防中心（CDC）主任罗谢尔·瓦伦斯基4月7日说，最初在英国识别出来的高度传染的B.1.1.7变种目前是造成美国新冠疫情的最常见毒株。瓦伦斯基在白宫新冠疫情响应团队的记者会上说，这一变种已显示出更强的传染性，而且在年纪较轻的美国人中间传播。她说，这助长了美国最近几个星期以来的病例增加。

最新数据显示，美国7天来的平均每日新增感染病例上升到62878例，比前一个七天时段上升了2.3%。过去一个星期来，每日住院病例也上升了大约2.7%。瓦伦斯基说，他们看到了越来越多的三、四十岁的年龄较轻的成年人因为重症而住院。虽然美国每日平均为3百万美国人接种疫苗，但这一令人感到鼓舞的消息却因病例增加和病毒扩散而蒙上阴影。

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