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韩国首尔釜山补选市长 吴世勋朴亨埈分别当选

2021年04月08日08:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔4月8日电（周玉波、杨帆）4月7日，韩国举行包括首尔市长和釜山市长在内的地方政府领导人补选。其中，曾在2006年至2011年间担任首尔市长的吴世勋及前韩国国会议员朴亨埈分别当选新任首尔市和釜山市市长。

去年，因涉嫌性丑闻，时任首尔市长朴元淳自杀身亡，时任釜山市长吴巨敦引咎辞职，二人均为共同民主党出身。本次补选是为了填补包括首尔市和釜山市市长在内的地方各级政府领导人空缺。4月2日和3日，韩国已经举行了为期两天的提前投票，以便让7日（周三）因各种原因无法投票的选民参与投票。4月7日早6时至晚8时，韩国各地实施了补选正式投票。

执政党共同民主党候选人、前中小风险企业部部长朴映宣，最大在野党国民力量党候选人、前首尔市长吴世勋分别作为朝野两大政党单一候选人参加了首尔市长的竞选。此外，另有10名各党派及无党派候选人参选。

 

新当选的首尔市长吴世勋 图片来源：韩国中央选举管理委员会网站

7日晚，选举结果陆续出台。其中，国民力量党候选人吴世勋最终以56.02%的得票率胜出，正式当选为第38届首尔市长。吴世勋出生于1961年，曾任第16届国会议员，历任第33届、34届首尔市长。2011年，吴世勋因在决定“是否提供学生免费午餐”市民投票中败北而辞职。律师出身的吴世勋在角逐本次首尔市长补选时，提出了“通过增加住宅供给稳定房地产市场”“连接交通不便区域、提高出行便利性”等施政方案。

另外，执政党候选人、前韩国海洋水产部部长金荣春，最大在野党国民力量党候选人、前国会议员朴亨埈分别作为朝野两大政党单一候选人参加了韩国第二大城市釜山市市长的补选。同时参与釜山市长选举的还有另外4名候选人。

新当选的釜山市长朴亨埈 图片来源：韩国中央选举管理委员会网站

根据开票结果，国民力量党候选人朴亨埈最终以62.67%的得票率当选为第38届釜山市长。朴亨埈出生于1960年，曾任国会议员，并在李明博政府时期任青瓦台政务首席秘书官。他因在韩国知名的政治讨论节目中作常驻嘉宾而为大众所熟知。朴亨埈在竞选时提出了“加强产学合作，为年轻人提供更多城市就业岗位”“打造15分钟紧凑型都市，保障市民便利生活”等施政纲领。

据悉，此次补选中当选的首尔市长和釜山市长的任期，将从选举结果出台后开始，至明年6月30日结束。

(责编：杨牧、常红)

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