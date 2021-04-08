本报驻蒙古国记者 霍 文

蒙古国近期接连发生强沙尘暴和暴风雪天气，强度为近年来少有。灾害天气覆盖12个省51个县，导致10人死亡。面对自然灾害频发的趋势，蒙古国政府采取多项举措，并与相关国际机构积极合作，努力加强环境治理、防范自然灾害。

蒙古国是传统的畜牧业国家，牲畜数量连年增加，载畜量严重超出草原环境负荷，导致草场不断退化。矿产资源开发等人为因素也加剧了蒙古国草原荒漠化进程。统计数据显示，蒙古国76.8%的土地面临不同程度的荒漠化和沙漠化，而且有不断扩大的趋势。

从1996年开始，蒙古国制定并实施减少沙漠化的国家计划，每年拨专款治理环境问题，提出到2030年要使荒漠化土地面积减少10.2%，同时把国土面积的30%纳入到国家级自然保护区范围内。

2002年以来，蒙古国政府与其他国家和国际组织合作实施了改善草场管理、预防沙漠化等多个项目。2020年，联合国防治沙漠化公约向蒙方提供56万美元技术援助，在东戈壁省扎门乌德县境内实施预防、减少沙土引发沙尘暴的项目，主要包括在裸露土地植树、固定移动沙丘、修复退化草场等措施。

今年蒙古国的第一次强沙尘暴天气过后不久，绿色气候基金决定向蒙古国提供1.75亿美元援助，其中包括4500万美元的无偿援助和1.3亿美元的优惠贷款，以支持蒙古国改善草场管理、降低灾害天气对地方经济的影响。3月底，蒙古国自然环境与旅游部、联合国开发计划署驻蒙代表处共同签署了提高牧民适应气候变化能力的合作项目，旨在保护草原生态环境，提高牧民生活水平。该项目将于2021年至2028年在蒙古国东方、苏赫巴托尔、扎布汗、科布多等省实施，支持这些省份制定并落实保护、利用草场和水资源的政策规划。

近年来，蒙古国民众的环保观念也在不断提升。2010年起，蒙古国将每年5月和10月的第二周周六确定为植树节，届时，从国家领导人到普通民众都参加植树活动。

蒙古国科学院国际关系研究所研究员旭日夫认为，要从根本上防治沙漠化、治理沙尘暴，蒙古国还面临不少挑战。鉴于地理位置相近、气候条件相似，中国的塞罕坝从荒漠变森林的经验对蒙古国很有借鉴意义。

（本报乌兰巴托4月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月08日 17 版）

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