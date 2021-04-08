7日，中国驻澳大利亚使馆及新疆维吾尔自治区共同举办“新疆是个好地方”视频交流会，新疆多名干部群众通过视频向澳大利亚媒体讲述亲身经历，讲清事实真相，揭露西方反华势力的谎言谬论。

新疆维吾尔自治区党委常委、人民政府副主席艾尔肯·吐尼亚孜表示，当前的新疆，正处于历史上最好的繁荣发展时期。但近来，国际上个别别有用心之人，罔顾新疆人民过上美好生活的事实，四处散布所谓新疆设立“集中营”、存在“大规模强迫劳动”、对少数民族进行“强制绝育”、实施“种族灭绝”，这样的说法荒谬绝伦，完全是造谣污蔑，是彻头彻尾的谎言。

他说，一些西方政客宁愿相信几个人编造的谎言，却不愿听取2500多万新疆各族人民的共同心声；宁愿配合少数反华势力的拙劣表演，却不愿正视新疆发展进步的基本事实。他们这么做的根本目的，就是企图人为制造出所谓涉疆问题，破坏新疆安全稳定，阻碍中国发展壮大。

在会议现场，来自喀什地区、和田地区、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州等地的群众代表纷纷讲述亲身经历，批驳西方反华势力造谣抹黑行径。

阿克苏市兰干大清真寺始建于1840年，占地面积2478平方米，清真寺里现在通上了水、电、路、天然气、通信、广播电视，配备了医药服务、电子显示屏、电脑、空调、消防设施、饮水设备、净身房和水冲式厕所。

兰干大清真寺伊玛目莫吾兰·吾斯曼向身处堪培拉的澳大利亚媒体记者发出邀请，“4月13日，将进入斋月。我们欢迎包括澳大利亚在内的各国朋友，到新疆走一走、看一看，了解穆斯林在斋月的情况，也欢迎大家到阿克苏来，看看我们兰干大清真寺，到我家做客。”

他表示，境外一些人说新疆“限制宗教信仰自由”“强制拆除清真寺”等，这些都是别有用心的谎言，他们就是想利用宗教、利用我们穆斯林，挑拨民族矛盾，制造民族对立，破坏新疆发展。“他们险恶用心，我们看得清清楚楚，绝不会上当受骗。”

近期，欧盟、美国、英国、加拿大基于谎言和虚假信息，以所谓新疆人权问题为借口，对新疆棉花进行所谓抵制。针对澳大利亚媒体就此提出的相关问题，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相说，中方针锋相对采取了反制措施，这些措施是正当、合理、适度的，无可指责，也反映了包括新疆各族人民在内全体中国人民的民意。

徐贵相说，中国民众以及中国企业支持新疆棉花产业，支持新疆稳定发展，支持我国民族企业发展，纷纷谴责国外一些品牌抵制新疆棉花的卑劣行径，揭批西方一些人的丑恶嘴脸，淘宝、京东等电商平台对这些产品予以下架；包括乌鲁木齐在内一些城市，在实体商场关闭了这些企业的品牌门店；超过40多名国内知名艺人宣布终止与抵制新疆棉花的相关企业进行合作。这种坚决反对抵制的行动来自民间，这是包括新疆各族人民在内全体中国人民的呼声和行动。希望西方反华势力，包括一些企业有自知之明，不要在错误的道路上越走越远。

（新华社乌鲁木齐4月7日电 记者潘莹、路一凡）

《 人民日报 》（ 2021年04月08日 17 版）

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