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泰国部分此前因疫情停课的学校于2月1日起开学复课，但仍须严格遵守相关防疫规定。图为泰国曼谷一所学校的学生使用手部消毒液。

新华社发

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近一段时间以来，在疫苗接种进度加快等因素作用下，许多国家的中小学逐步恢复线下教学，但全面复课仍面临不少挑战。多国正努力消除疫情影响，保障所有学生接受公平、可持续的教育。

联合国儿童基金会（儿基会）执行主任亨丽埃塔·福尔近日呼吁，各国政府在应对疫情挑战的同时，应高度重视学校教育，尽量保持学校开放或在解除封禁后优先复课。根据儿基会近期发布的报告，受疫情影响，全球超过1.68亿青少年儿童所在的学校已完全关闭将近一年。

线下教育逐步恢复

许多国家在坚持做好疫情防控的同时，持续出台措施积极推进中小学复课。相比远程教育，线下教育有着不可替代的重要作用，但复课的努力仍面临疫情反复等挑战。

4月5日，葡萄牙进入“解封”第二阶段，中学在关闭两个月后重新开放。此前葡萄牙在3月15日的“解封”第一阶段已经恢复了小学线下教学。在经历了两个多月的关闭状态后，英国中小学3月8日重新开学。德国部分州也在2月底逐步解禁线下课程，中小学校迎来首个复课日。比利时、荷兰、西班牙等国都执行了更加严格的防疫规定，确保学生返校复课。

拉美地区是疫情最为严重的地区之一。从去年6月开始，乌拉圭、古巴等国宣布分阶段、分地区恢复各级学校线下授课。今年2月和3月，阿根廷和智利也宣布开启全面复课工作。

美国疾病控制和预防中心2月12日发布了疫情期间美国中小学恢复面授课程的指导方针，包括坚持遵守戴口罩令、保持社交距离等措施，以及优先为教职员工接种新冠疫苗等，以确保复课后学生和老师的安全。这份指导方针称，所有学校在恢复面对面教学时须保持设施清洁，并做好感染者密切接触者的追踪、病毒检测及隔离等措施。

非洲多国也在努力为学生复课创造条件。在全面停课9个多月后，肯尼亚所有中小学生在今年1月初全面复课，政府向贫困儿童免费提供了700万个口罩。肯尼亚此前已于去年10月让中小学的毕业班率先复课。

津巴布韦中小学的毕业和非毕业年级已分别于3月15日和22日复课，此前津巴布韦总统姆南加古瓦宣布，由于疫情有所好转，津政府决定适当放松“封城”举措，其中包括大中小学逐步复课。

全面复课面临挑战

疫情发生以来，学校等公共场所长期处于关闭状态。虽然各国教育部门和学校以远程教育等方式努力保障学生学习不被中断，但网络基础设施落后的现状使得远程教育难以在欠发达国家大范围普及。

儿基会和国际电信联盟去年12月发布的联合报告显示，世界上约有13亿学龄儿童无法接受在线教育。非洲疾控中心的数据表明，撒哈拉以南非洲国家中89%的学生家里没有电脑，很多国家的电视机普及率很低。

还有研究表明，学校关闭对贫困儿童的学习和健康会带来严重影响。世界粮食计划署估计，受停课影响，拉美地区约有8500万儿童因无法获得学校餐食而增加营养不良的风险。国际劳工组织预计，拉美地区将有300万学生因多种原因而辍学，地区贫困加剧将迫使青少年过早参与生产活动，2020年该地区童工人数将增加30万。

疫情反复等因素令许多国家的复课努力面临挑战。法国正在经历第三波疫情，许多省份宣布封禁措施，法国中小学于4月5日开始实施线上教学。法国总统马克龙强调，4月26日起，幼儿园、小学恢复线下教学，5月3日起中学逐渐恢复线下教学。法国卫生部长韦朗表示，必须不惜一切代价避免关闭学校，因为这将严重干扰青少年儿童的教育和家长的生活。法国科学委员会主席让—弗朗索瓦·德尔弗雷西也认为，尽管病毒变异使得疫情不确定性增加，保持学校开放是一个正确的决定，对那些来自社会底层的孩子们而言尤其如此。

“疫情导致青少年学习方式大规模转向远程教育，但有近5亿学生完全不具备远程学习条件。”联合国教科文组织教育助理总干事斯特凡尼娅·詹尼尼指出，未来一年是决定教育复苏成败的关键一年，第一要务便是保证“安全、包容地重新开放学校”，并采取一切措施保护师生健康。

努力确保教育平等

针对民众对学校复课风险的担忧，不少国家采取“灵活机动”的复课方式。法国高等教育署宣布，针对疫情的不同发展情况，学校可以选择全面线下教学、线下和远程教学结合或全面远程教学的方式。

阿根廷教育部规定，学校可采取线下教学和网上授课相结合的方式，并规定每名学生每周至少2—3天的出勤率。肯尼亚禁止在开学复课后的90天内进行一切聚集性的课外活动。在实际操作中，多数学校采取减少班级人数、调整教学时间、分批错开上课等方法，一些学校甚至把课堂搬到户外。

联合国教科文组织、世界卫生组织和儿基会于去年6月成立专家咨询组，并在去年9月发布联合报告，对疫情防控期间学校相关公共卫生措施提出建议。报告指出，各国政府应考虑通过全面、多层次的措施来优先考虑教育的连续性，同时防止病毒在教育环境中传播。

中国在统筹疫情防控和教育教学工作的前提下有序平稳推进复课，有力保障了青少年儿童的生命安全和身心健康。教育部、中国疾病预防控制中心与儿基会联合发起了“安全返校行动”，指导国内学校安全开放。中国还与联合国教科文组织共同发起新冠肺炎疫情期间和疫后支持非洲优先高级别对话会，分享“停课不停学”和复学复课的经验，并向欠发达国家援助卫生防疫和学习用品，为儿童安全返校提供保障。

国际组织及教育专家分析认为，当前全球各国需在采取严格卫生措施和接种疫苗的前提下，对恢复线下教育进行及时规划，早日让学生重返学校，尤其应该保障弱势群体受到平等教育的权利。针对教育的长远发展，应该作出充分、及时和有效的教育投资，增加信息技术资源，保障教育经费并公平有效地进行分配，改善学校基础设施以确保学校基本卫生，加大地区网络基础设施建设，通过培训提高师生的在线授课和学习能力，以满足教育向数字化、全球化、智能化发展的要求。

（本报巴黎、墨西哥城、开罗、北京4月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月08日 17 版）

(责编：杨光宇、赵欣悦)