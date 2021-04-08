本报驻泰国记者 孙广勇

2019年，30岁的孟加拉国小伙子穆沙应聘来到刚刚开工建设的中国电建巴瑞萨燃煤电站项目。两年过去，穆沙从一名普通员工晋升为综合管理部行政主管，收入也由2万塔卡（1美元约合85塔卡）增长到6.5万塔卡。穆沙告诉记者，公司安排专门的中国老师，定期为员工开展业务培训。“中国老师友好、敬业，我学到了很多专业知识和技能。”

巴瑞萨燃煤电站项目总装机为35万千瓦，建成后可显著缓解孟加拉国南部城市巴里萨尔的电力短缺问题。新冠肺炎疫情暴发以来，项目建设一手抓疫情防控、一手抓安全施工。按照自愿留守、妥善安置的原则，公司编制了孟、中、英三种文字的防疫手册，开展应急演练和定期全员核酸检测，确保了员工队伍的稳定。穆沙说：“公司第一时间开展防疫培训，给我们发放充足的防护用品，还给家人邮寄了防疫健康包，我们在这里工作很安心。”为赶在雨季来临前完成厂区回填、物资倒运工作，穆沙主动请缨，与中国同事一起坚守岗位，承担起全厂300多名员工的食材采购和对外联络工作。

孟加拉国电力部联合秘书卡姆尔在项目现场调研时称，巴瑞萨燃煤电站项目在疫情防控期间工作顺利推进，是孟中双方员工共同努力的结果。相信项目投产后将极大造福周边地区。

来自项目附近克拉巴拉村的员工阿拉米，已在电站工作3年。在中国同事的帮助下，他学会了开车并考取驾照，成为一名优秀驾驶员，收入也从每月约1.5万塔卡提高到4万塔卡左右。“在这里工作，每个月能按时休假，还有节日补贴，我们都感到很满意。电站建成后，还有25年运营期，将提供近千个工作岗位，更多当地家庭将从中受益。”阿拉米说。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年04月08日 03 版）

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