人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“更多当地家庭将从中受益”

本报驻泰国记者  孙广勇
2021年04月08日05:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　2019年，30岁的孟加拉国小伙子穆沙应聘来到刚刚开工建设的中国电建巴瑞萨燃煤电站项目。两年过去，穆沙从一名普通员工晋升为综合管理部行政主管，收入也由2万塔卡（1美元约合85塔卡）增长到6.5万塔卡。穆沙告诉记者，公司安排专门的中国老师，定期为员工开展业务培训。“中国老师友好、敬业，我学到了很多专业知识和技能。”

　　巴瑞萨燃煤电站项目总装机为35万千瓦，建成后可显著缓解孟加拉国南部城市巴里萨尔的电力短缺问题。新冠肺炎疫情暴发以来，项目建设一手抓疫情防控、一手抓安全施工。按照自愿留守、妥善安置的原则，公司编制了孟、中、英三种文字的防疫手册，开展应急演练和定期全员核酸检测，确保了员工队伍的稳定。穆沙说：“公司第一时间开展防疫培训，给我们发放充足的防护用品，还给家人邮寄了防疫健康包，我们在这里工作很安心。”为赶在雨季来临前完成厂区回填、物资倒运工作，穆沙主动请缨，与中国同事一起坚守岗位，承担起全厂300多名员工的食材采购和对外联络工作。

　　孟加拉国电力部联合秘书卡姆尔在项目现场调研时称，巴瑞萨燃煤电站项目在疫情防控期间工作顺利推进，是孟中双方员工共同努力的结果。相信项目投产后将极大造福周边地区。

　　来自项目附近克拉巴拉村的员工阿拉米，已在电站工作3年。在中国同事的帮助下，他学会了开车并考取驾照，成为一名优秀驾驶员，收入也从每月约1.5万塔卡提高到4万塔卡左右。“在这里工作，每个月能按时休假，还有节日补贴，我们都感到很满意。电站建成后，还有25年运营期，将提供近千个工作岗位，更多当地家庭将从中受益。”阿拉米说。

　　（本报曼谷电）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月08日 03 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部