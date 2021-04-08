本报记者 高 乔

4月4日，大量示威者在美国纽约举行主题为“停止仇恨犯罪、反对种族歧视、捍卫亚裔权益”的大型集会游行活动。

新华社记者 王 迎摄

4月3日，美国加利福尼亚州旧金山湾区城市奥克兰民众举行集会，抗议针对亚裔的歧视行为和仇恨犯罪，图为人们手举标语参加集会。

董旭东摄（新华社发）

近日，上万名示威者在美国纽约市举行大规模集会和游行，要求政府采取措施打击针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪，并呼吁亚裔团结起来捍卫自身权益。3月以来，在包括纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥、亚特兰大和华盛顿特区等在内的美国数十个城市，民众举行集会和游行，抗议针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪。加拿大、新西兰、德国等国也出现了声援亚裔的集会游行。

抗议浪潮席卷世界多国，不愿再保持沉默的亚裔群体走上街头，发出反对歧视、呼吁平等的呼声。亚裔群体的生存发展现状与诉求正被更多人看见、听见。

仇视亚裔 多国频现

4月4日，美国纽约市上万群众走上街头，举行大规模抗议活动。此次活动由亚裔维权大联盟组织，主题为“停止仇恨犯罪、反对种族歧视、捍卫亚裔权益”，示威者手持“停止仇恨”“团结就是力量”等标语，对近期纽约市及全美愈加频繁的针对亚裔暴力事件进行抗议。据活动总召集人陈善庄表示，当天约有500个亚裔社团参加活动。

此次大规模抗议游行的导火索是美国佐治亚州亚特兰大连环枪击案。3月16日，美国佐治亚州亚特兰大地区3家按摩院发生枪击事件，共造成8人死亡，其中6人为亚裔女性。21岁的白人男子罗伯特·亚伦·隆当天被捕，被控8项杀人罪和1项严重伤害罪。

事件发生后，美国总统拜登下令所有联邦政府机构降半旗，悼念亚特兰大的遇害者。非裔、亚裔副总统哈里斯发声谴责亚特兰大暴力事件。目前，美国执法部门仍在调查此案是否为仇恨犯罪，但许多政要、媒体和民众都认为事件本身就是“针对亚裔的攻击”，枪手的动机至少部分源于对亚裔的偏见。包括已故民权运动领袖马丁·路德·金的女儿在内，美国许多社会名流、知名球队、机构和企业声援亚裔社区，谴责针对亚裔的仇恨犯罪。

美国的抗议集会和游行引发北美、欧洲地区多国民众响应。3月28日，加拿大多伦多民众在市政厅前广场进行集会示威，高举反对种族主义的标语牌。当日，多伦多、温哥华、卡尔加里、渥太华等加拿大多个城市均举行抗议游行或集会示威活动，抗议针对亚裔的歧视和仇恨犯罪。新西兰、德国、法国等国也相继举行抗议活动。

美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校的仇恨与极端主义研究中心3月发布调查报告，通过对警察部门统计数据的分析，调查发现美国16个大城市中的仇恨犯罪在2020年总体下降了7％，针对亚裔的犯罪却增长了近150％。在情况最严重的纽约市，反亚裔仇恨犯罪从2019年的3起增加到2020年的28起，增幅为833％。洛杉矶和波士顿的反亚裔犯罪率也显著上升，分别从7例上升到15例，6例上升到14例。

疫情蔓延 加剧歧视

“从各类统计数据中可以看到，疫情发生以来，美国歧视、仇恨亚裔事件的增长非常之快。美国针对亚裔的歧视和仇恨犯罪问题有多方面原因。”暨南大学国际关系学院副院长陈奕平接受本报记者采访时分析，其一，从历史看，亚裔群体往往是经济萧条和社会矛盾的替罪羊。此次，在美国严峻疫情引发的经济萧条和社会动荡中，有“模范少数族裔”之称的亚裔群体成为白人群体和非裔群体针对的对象。其二，美国种族歧视问题根深蒂固。近年来，美国选举政治、政党政治渲染族群差异，亚裔群体在美国社会撕裂中受到牵连。其三，疫情发生以来，美国某些政客和媒体恶意鼓吹“中国病毒”，将华人污名化为病毒传播者。其四，亚裔群体内部存在一定差异性，作为集体团结发声的行动较少，在美国社会中的声量不够。其五，美国司法制度层面在判决亚裔相关案件时，有一定倾向性和思维定式。

自疫情发生以来，针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪事件数量与日俱增，程度不断升级。沉默的亚裔群体被当作疫情蔓延、经济萧条等社会问题的替罪羊。《美国公共卫生杂志》发表的一项研究结果显示，新冠肺炎疫情暴发一年来，随着反华言论的散播，美国社会针对亚裔的偏见和攻击呈指数级增长。

“随着疫情蔓延，世界多国逆全球化思潮和国家间的政治博弈使得亚裔移民成为被针对的对象。”陈奕平认为，在欧洲、大洋洲等地区出现的针对亚裔的歧视和仇恨犯罪与当地政治社会环境密切相关。比如，在澳大利亚，由于近来澳中关系经历波折，澳政府与媒体鼓吹“中国威胁论”等反华思潮，对亚裔造成较大负面影响。尽管澳大利亚政府已经废除“白澳政策”，澳大利亚民间仍有部分群体强调“白人至上”，在经济萧条的情况下，对亚裔等外来移民的不理解和仇视有所增加。欧洲国家针对亚裔的歧视和仇恨犯罪与困扰欧洲的难民问题有一定关系。中东地区动荡引发的难民潮，对欧洲国家造成经济、政治、社会和宗教文化等多方面压力。在疫情冲击下，欧洲国家经济压力加剧，部分民众出现歧视亚裔等倾向。

不再沉默 维护权利

“我们必须行动起来和发声，让外界知道我们面对歧视、仇恨、暴力时所承受的苦难！”在4月4日纽约的抗疫集会和游行中，亚裔维权大联盟总召集人陈善庄表示，尽管过去100多年来亚裔为美国发展作出了贡献，但亚裔的权益至今没有得到美国联邦政府重视。在游行集会上，主办方提出“政府追踪仇恨犯罪统计数据以遏制犯罪苗头”“政客立刻停止任何诋毁亚裔的言论”等亚裔社区的五大诉求。

陈奕平认为，近来美国发生的暴力伤害亚裔民众事件，对亚裔群体的冲击非常大。为此，有识之士组织亚裔维权联盟，呼吁更多亚裔群众发声，亚裔政客、学者、演员纷纷出面谴责歧视和仇恨亚裔的行为，引发社会广泛关注。亚裔群体有组织地站出来为自己发声，引起政府、社会和媒体的关注和重视，这是亚裔群体的一大进步。这些行动为进一步推动立法层面、制度层面反抗对亚裔的歧视和仇恨犯罪打下基础。

近日，美国华人组织百人会委托经济学人智库发布综合性研究报告《从基础到前沿：华人对美国的贡献》，以量化分析方式呈现华人群体在美生存发展状况。报告显示，全美有大约16万华裔掌控或拥有企业，他们每年的营收超过2400亿美元，支撑了130万个就业机会。华人在2019年为美国GDP贡献了3000亿美元，支撑了300万个就业机会。与此同时，尽管华人在全美各类专业职位中占比达到3%，但他们在中层管理职位中所占比例仅为1.5%，在高层主管中仅占1.2%。尽管华人社群的整体收入水平高于全国平均水平，但大约1/10的家庭年收入低于15000美元，而35％的家庭收入低于全国中位数。

陈奕平认为，从目前形势来看，亚裔群体要维护自身权益、争取发声机会、提高社会地位仍有很长的路要走。为了更好地反抗针对亚裔的歧视和仇恨犯罪，追求平等权利，亚裔群体应当摒弃成见，团结一致，提高内部凝聚力；积极发声，踊跃参政，展现亚裔群体力量；争取其他族裔的理解和支持，从多元文化的角度讲述亚裔群体的社会贡献，追求种族平等；向政府、立法机构施加压力，从法律层面阻止对亚裔的歧视和伤害。

(责编：赵欣悦、杨光宇)