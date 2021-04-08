本报记者 贾平凡

截至4月4日，英国全国已有超过3100万国民完成了首剂疫苗的注射，图为3月31日，一名戴口罩的女子走过英国伦敦一家新冠疫苗接种中心外的标识牌。

新华社记者 韩 岩摄

随着新冠疫苗接种工作的顺利推进，英国的“分阶段开放”计划已正式提上日程。近期，英国政府计划在多场公共活动中试水使用“新冠疫苗护照”（以下简称“疫苗护照”）。但“疫苗护照”计划在英国一经公布就引起不小争议。

“存在一定争议”

英国天空新闻网报道称，英国首相约翰逊4月5日向民众推出“新冠状态认证”体系，即“疫苗护照”，但回避使用“疫苗护照”这一被媒体广泛采纳的字眼。

按照英国《卫报》的说法，“疫苗护照”认证系统将允许人们经由一款手机应用（APP）或凭借一张纸质证书获得进入公共活动现场的资格，保持社交距离等有关防疫措施也会相应减少。“疫苗护照”将显示持证者是否接种过新冠疫苗、最近一次新冠病毒检测呈阴性的时间等信息。

中国现代国际关系研究院欧洲所副研究员曲兵接受本报采访时表示，英国计划推出的“疫苗护照”，在国内的作用相当于中国的“健康码”；在国际上，起到“护照”的作用，便于人员更好地跨境往来。

虽然英国人对“回归常态生活”渴望已久，但这套“疫苗护照”体系在英国上下仍然引发了一定争议。

4月初，英国议会下院72名议员联名反对“疫苗护照”计划，称“疫苗护照”具有“分裂性和歧视性”。不少商家担心，今后得被迫制定“非免疫者不能进入”一类的店规，这种规矩短期内足以“劝退”很多顾客。

“争议的关键问题集中在‘疫苗护照’如何落实的层面，涉及到权利平等的问题。”曲兵分析，不管是主观原因还是客观原因，有些人接种不了疫苗。但他们不想被剥夺社会完全开放后自由生活的权利。

一项激励措施

英国的高疫苗接种率为推行“疫苗护照”打下坚实基础。据英国广播公司（BBC）4月5日报道，截至4月4日，英国全国已有超过3100万国民完成了首剂疫苗的注射，基本覆盖了该国九大易感群体，如一线医护人员、养老院护理人员以及50岁以上人群等。根据政府计划，该国将在7月末完成对所有成年人的首剂接种工作。

综合外媒消息，随着接种工作的顺利推动，英国社会开放计划也已处于分阶段进行中：3月29日，该国开放了“6人为限”的社交人数限制和户外运动，并预计在本月12日开放商铺、美容院、体育馆等设施。英国政府预计在5月17日开放酒吧、餐馆和各种娱乐场所，允许国民到海外度假旅行，最终在6月下旬解除所有社交限制。

“英国政府推出‘疫苗护照’的主要目的还是为了实现‘解封’后社会的完全开放和国际经贸往来。”曲兵认为，逐步“解封”后，英国社会面临三大问题：后续防疫、国内流动和跨境出行。“疫苗护照”可以为解决这三大问题提供一定的安全保障。此外，虽然英国整体的疫苗接种率非常高，但还有很多民众没有接种疫苗。推出“疫苗护照”是一项激励措施，督促那些想享受自由、出国旅游和恢复跨境贸易的民众尽快接种疫苗。

推行并不容易

英国政府计划试水“疫苗护照”的第一场活动是4月15日利物浦一家喜剧俱乐部举行的演出。其他公共活动包括近期举办的英超赛事，如4月18日由莱斯特城对阵南安普敦的半决赛，世界斯诺克锦标赛近日的赛事举办地也将成为“试点”。英国政府将根据“疫苗护照”在这些活动中的实际效果评估是否进行推广。

负责“疫苗护照”项目的英国政府内阁办公厅大臣戈夫承认，在大规模推出“新冠状态认证”APP前，仍需要解决一系列实际操作及道德伦理问题。英国政府本月初在一份声明中表示，对于不宜接种新冠疫苗的人群，政府将制定相应的“豁免”对策，防止其受到歧视。

“推行‘疫苗护照’，英国拥有独特优势，但也不容易。”曲兵认为，英国疫苗的接种率比较高，覆盖面比较大。但英国的“疫苗护照”能否推行成功，不完全取决于国内因素，还取决于国际社会的协调合作，特别是技术和法律互认程序的落实。

(责编：赵欣悦、杨光宇)