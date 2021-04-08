新华社莫斯科4月7日电（记者鲁金博）第四届中国国际进口博览会7日举办俄罗斯专场线上推介会，中国商务部、中国国际进口博览局、中国驻俄罗斯大使馆、俄罗斯出口中心、俄罗斯经济发展部以及俄方企业界代表等出席并致辞。

中国商务部欧亚司副司长刘雪松表示，2021年头两个月中俄贸易额同比增长8.5%，全年贸易额有望再创历史新高。中方愿与俄方共同挖掘农产品、机电产品、科技创新、电子商务和生物医药等新兴领域的合作潜力。希望俄方积极参加第四届进博会。

中国国际进口博览局副局长孙成海表示，进博会连续三年成功举办，已成为享誉全球的国际一流展会和国际公共产品。在中国构建以“国内大循环”为主体，“国内国际双循环”相互促进的新发展格局中，进博会的“窗口效应”正在不断显现。

俄罗斯出口中心总经理尼基申娜说，俄中两国计划到2024年实现双边贸易额达到2000亿美元的目标，为此双方需要开辟非能源市场，尤其是农业食品市场。中国进博会为俄企业提供了展销良机。俄罗斯三次参加进博会，俄出口中心多次组织对接会，促成签署100多项合作协议。目前，俄出口中心已接到17个出口商参加第四届中国进博会的申请。

俄罗斯经济发展部双边合作司司长季阿诺夫说，中国是俄罗斯第一大贸易伙伴。2020年俄中双边经贸经受住疫情考验，表现出较强韧性。两国贸易合作高水平发展，贸易投资壁垒持续减少，双方将努力实现到2024年双边贸易额达到2000亿美元的目标。

中国驻俄罗斯大使馆经济商务公使李静援说，2020年中俄双边贸易展现出强大韧性，连续第三年突破千亿美元。中国将继续增加优质产品和服务进口。欢迎俄方抓住这一契机，推动更多优质、特色产品和服务亮相进博会。驻俄使馆已成立招展工作领导小组，有专员负责联络进博会组委会、俄政府部门、商协会及相关出口企业。

第四届中国国际进口博览会将于2021年11月5日至10日在上海举办，相关筹备工作正在有序推进。

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