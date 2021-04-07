新华社北京4月7日电 题：中非物流助力非洲经济复苏

新华社记者曹凯 丁乐 张怡晟

中国政府援助埃塞俄比亚的新冠疫苗3月底运抵其首都亚的斯亚贝巴。迄今中国已向非洲提供上百批紧急抗疫物资，已经并将向30多个非洲国家及非盟委员会提供疫苗。

2020年以来，中非物流通道畅通有力帮助非洲国家抗击疫情，促进非洲经济复苏。作为主要运输方之一，埃塞俄比亚航空公司货运和物流服务董事总经理菲茨姆·阿巴迪自豪地说：“我们将个人防护装备从中国运往世界各地，其中有50多个非洲国家。”

去年，埃塞航空与深圳机场、菜鸟网络合作，新开通了一条货运航线。阿巴迪说：“三方致力于为全球提供急需的疫苗和药物，运输全程冷链保障，冷库、设备及货运机组准备充分。”

疫情难阻中非经贸往来，中非贸易的渠道和内容也愈加丰富。广州南沙港去年新增两条非洲航线，南沙港区非洲航线超过20条。

中非航空货运需求也在增长，很大程度受益于中国扩大进口。中国已连续11年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位。近三年中国自非洲进口农产品额年均增长14%，已成为非洲第二大农产品进口国。

肯尼亚航空公司货运总监迪克·穆良基说，公司考虑增加飞往中国更多城市的货运航班，肯尼亚新鲜农产品出口商正在寻找更多销售渠道。

肯尼亚埃尔多雷特赤道鲜花农场有约30公顷玫瑰园和约20公顷牛油果园，农场负责人米卡·谢塞雷姆说，中国对鲜花、牛油果等产品需求加大，更完善的冷链运输保障让他们考虑增加出货量。

肯尼亚进口商大卫·瓦格特说：“我们所有商品都来自中国。今年中非物流畅通，货物没有延迟交付，经营很顺利。产品质量没问题，很多客户都是回头客。”

云上展会、直播带货……疫情下，中国与非洲国家分享数字经济经验。中非电子商务及配套的产业链条和商业形态正在发挥越来越重要的作用，更美好的蓝图徐徐展开。

非洲电商平台朱米亚公司副总裁阿普尔瓦·库马尔说：“希望与中国开展更多合作，中国供应商使数字市场能以合理的价格提供种类繁多的商品。”

广州泛非快递有限公司每年承运1600多万个跨境电商包裹，泛非总裁吴国飞说：“这是一个新增长点，趋势非常好，我们会加大投入。”

上海格林福德国际货物运输代理有限公司副总裁许可介绍，今年将在南非和津巴布韦设分公司。

2019年来华学习、现在格林福德任助理的伊夫·恩迪泽说：“中非合作比以往都更牢固，我很乐意从事中非物流工作，这有光明的前景。”

广东外语外贸大学非洲研究院执行院长刘继森说，中非互取所需，打通渠道堵点，加强互联互通和保障产业链、供应链建设，合作空间广阔。（参与记者：汪平、黎华玲、李斯博、张玉亮、陆浩）

(责编：赵欣悦、杨光宇)