新华社东京4月7日电（记者华义）近期日本疫情反弹明显。据日本广播协会电视台统计，截至当地时间7日20时15分（北京时间19时15分），日本当日新增新冠确诊病例3451例，这是1月30日以来这一数据首次超过3000例，累计确诊493448例；新增死亡病例30例，累计死亡9313例。

数据显示，东京都当天新增确诊病例555例，创3月22日解除紧急状态之后新高；大阪府当天新增确诊病例878例，已连续两天创下疫情暴发以来最高纪录。

由于病床趋于紧张，大阪府当天宣布进入“医疗非常事态”，当地地标建筑通天阁再次点亮代表最高警戒级别的红灯。由于大阪府疫情反弹明显，东京奥组委7日决定取消原定本月13日至14日在大阪府内街道进行的奥运圣火传递，改为在大阪世博纪念公园内进行，并且现场无观众。

据日本厚生劳动省统计，截至7日日本累计完成约139万剂新冠疫苗接种，约35.7万人接种了两剂。日本迄今共有两人接种疫苗后死亡，厚生劳动省认为暂时无法判断死亡与接种疫苗的因果关系。

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